23 мая 2023
22 мая 2023

Мобилизованный блогер из ЯНАО сообщил, что нашел свое призвание в зоне СВО

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, аптечка, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный, экипировка спецслужб
Антон Малайко хочет выучится на медика и вернуться в зону спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мобилизованный блогер из Муравленко (ЯНАО) Антон Малайко, который находится на излечении после ранения, сообщил, что в зоне спецоперации он нашел свое призвание. Он хочет получить медицинскую профессию и вернуться на фронт.

«В зоне специальной операции я являлся внештатным медиком своего взвода (а то и роты), еще пару месяцев назад я был в начале этого пути и знал лишь минимальную базу. Уверен, что все полученные знания пригодятся, а в планах — вернуться и отучиться на мед.работника», — написал в своем telegram-канале Антон Малайко.

Он сообщил, что начал совершенствовать свои навыки в медицине, проходя реабилитацию после ранения. Знания Антон черпает из видеороликов, отрабатывая практические навыки на манекенах. Также он читает специальную литературу и слушает онлайн-лекции по медицине. «Вот так иногда проявляется новый жизненный путь», — в завершение отметил Малайко.

Ранее URA.RU рассказало, что Антон Малайко попал в госпиталь, получив ожоги рук и лица. С травмами он был эвакуирован в Белгород, а после проходил лечение в госпитале в Твери.

Частичную мобилизацию президент РФ Владимир Путин объявил осенью прошлого года. В период с 21 сентября по 28 октября на военную службу было призвано порядка 300 тысяч россиян.

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Мобилизованный блогер из Муравленко (ЯНАО) Антон Малайко, который находится на излечении после ранения, сообщил, что в зоне спецоперации он нашел свое призвание. Он хочет получить медицинскую профессию и вернуться на фронт. «В зоне специальной операции я являлся внештатным медиком своего взвода (а то и роты), еще пару месяцев назад я был в начале этого пути и знал лишь минимальную базу. Уверен, что все полученные знания пригодятся, а в планах — вернуться и отучиться на мед.работника», — написал в своем telegram-канале Антон Малайко. Он сообщил, что начал совершенствовать свои навыки в медицине, проходя реабилитацию после ранения. Знания Антон черпает из видеороликов, отрабатывая практические навыки на манекенах. Также он читает специальную литературу и слушает онлайн-лекции по медицине. «Вот так иногда проявляется новый жизненный путь», — в завершение отметил Малайко. Ранее URA.RU рассказало, что Антон Малайко попал в госпиталь, получив ожоги рук и лица. С травмами он был эвакуирован в Белгород, а после проходил лечение в госпитале в Твери. Частичную мобилизацию президент РФ Владимир Путин объявил осенью прошлого года. В период с 21 сентября по 28 октября на военную службу было призвано порядка 300 тысяч россиян.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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