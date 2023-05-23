Мобилизованный блогер из ЯНАО сообщил, что нашел свое призвание в зоне СВО

24 мая 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

Антон Малайко хочет выучится на медика и вернуться в зону спецоперации Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мобилизованный блогер из Муравленко (ЯНАО) Антон Малайко, который находится на излечении после ранения, сообщил, что в зоне спецоперации он нашел свое призвание. Он хочет получить медицинскую профессию и вернуться на фронт. «В зоне специальной операции я являлся внештатным медиком своего взвода (а то и роты), еще пару месяцев назад я был в начале этого пути и знал лишь минимальную базу. Уверен, что все полученные знания пригодятся, а в планах — вернуться и отучиться на мед.работника», — написал в своем telegram-канале Антон Малайко. Он сообщил, что начал совершенствовать свои навыки в медицине, проходя реабилитацию после ранения. Знания Антон черпает из видеороликов, отрабатывая практические навыки на манекенах. Также он читает специальную литературу и слушает онлайн-лекции по медицине. «Вот так иногда проявляется новый жизненный путь», — в завершение отметил Малайко. Ранее URA.RU рассказало, что Антон Малайко попал в госпиталь, получив ожоги рук и лица. С травмами он был эвакуирован в Белгород, а после проходил лечение в госпитале в Твери. Частичную мобилизацию президент РФ Владимир Путин объявил осенью прошлого года. В период с 21 сентября по 28 октября на военную службу было призвано порядка 300 тысяч россиян.

Мобилизованный блогер из Муравленко (ЯНАО) Антон Малайко, который находится на излечении после ранения, сообщил, что в зоне спецоперации он нашел свое призвание. Он хочет получить медицинскую профессию и вернуться на фронт. «В зоне специальной операции я являлся внештатным медиком своего взвода (а то и роты), еще пару месяцев назад я был в начале этого пути и знал лишь минимальную базу. Уверен, что все полученные знания пригодятся, а в планах — вернуться и отучиться на мед.работника», — написал в своем telegram-канале Антон Малайко. Он сообщил, что начал совершенствовать свои навыки в медицине, проходя реабилитацию после ранения. Знания Антон черпает из видеороликов, отрабатывая практические навыки на манекенах. Также он читает специальную литературу и слушает онлайн-лекции по медицине. «Вот так иногда проявляется новый жизненный путь», — в завершение отметил Малайко. Ранее URA.RU рассказало, что Антон Малайко попал в госпиталь, получив ожоги рук и лица. С травмами он был эвакуирован в Белгород, а после проходил лечение в госпитале в Твери. Частичную мобилизацию президент РФ Владимир Путин объявил осенью прошлого года. В период с 21 сентября по 28 октября на военную службу было призвано порядка 300 тысяч россиян.