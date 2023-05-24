Власти ЯНАО покупают ковер по цене машины

Власти ЯНАО ищут поставщика на тканные, неиглопрошивные или флокированные ковры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти ЯНАО потратят на покупку двух ковров почти полтора миллиона рублей. Цена одного из них составляет 1 215 000 рублей, говорится на сайте госзакупок.

«Объект закупки: поставка ковровых дорожек. Начальная цена 1 410 000 рублей», — сказано на сайте. Заказчиком является производственно-техническое объединение управления делами правительства ЯНАО.

В описании сказано, что для закупки требуется два тканных, неиглопрошивных или флокированных ковра. Один за 195 000 тысяч рублей, а другой 1 215 000 рублей. За эту же сумму в Надыме продается автомобиль «Audi A4» 2012 года выпуска. По словам владельца в объявлении на «Авито», машина в идеальном состоянии, с кожаными сидениями и оригинальным пробегом.

Ранее сообщалось, что главная правительственная гостиница округа потратит миллионы на посуду и кухонные принадлежности. На кухонные принадлежности выделялось 1 757 555 рублей.