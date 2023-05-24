24 мая 2023

Власти ЯНАО покупают ковер по цене машины

© Служба новостей «URA.RU»
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Центральный городской рынок. Курган, центральный рынок, рынок, ковры
Власти ЯНАО ищут поставщика на тканные, неиглопрошивные или флокированные ковры Фото:

Власти ЯНАО потратят на покупку двух ковров почти полтора миллиона рублей. Цена одного из них составляет 1 215 000 рублей, говорится на сайте госзакупок.

«Объект закупки: поставка ковровых дорожек. Начальная цена 1 410 000 рублей», — сказано на сайте. Заказчиком является производственно-техническое объединение управления делами правительства ЯНАО.

В описании сказано, что для закупки требуется два тканных, неиглопрошивных или флокированных ковра. Один за 195 000 тысяч рублей, а другой 1 215 000 рублей. За эту же сумму в Надыме продается автомобиль «Audi A4» 2012 года выпуска. По словам владельца в объявлении на «Авито», машина в идеальном состоянии, с кожаными сидениями и оригинальным пробегом.

Ранее сообщалось, что главная правительственная гостиница округа потратит миллионы на посуду и кухонные принадлежности. На кухонные принадлежности выделялось 1 757 555 рублей.

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Власти ЯНАО потратят на покупку двух ковров почти полтора миллиона рублей. Цена одного из них составляет 1 215 000 рублей, говорится на сайте госзакупок. «Объект закупки: поставка ковровых дорожек. Начальная цена 1 410 000 рублей», — сказано на сайте. Заказчиком является производственно-техническое объединение управления делами правительства ЯНАО. В описании сказано, что для закупки требуется два тканных, неиглопрошивных или флокированных ковра. Один за 195 000 тысяч рублей, а другой 1 215 000 рублей. За эту же сумму в Надыме продается автомобиль «Audi A4» 2012 года выпуска. По словам владельца в объявлении на «Авито», машина в идеальном состоянии, с кожаными сидениями и оригинальным пробегом. Ранее сообщалось, что главная правительственная гостиница округа потратит миллионы на посуду и кухонные принадлежности. На кухонные принадлежности выделялось 1 757 555 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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