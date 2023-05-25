Пушилин учредил медали ДНР «За освобождение Артемовска»

Врио ДНР Пушилин учредил медаль «За взятие Артемовска»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин учредил медаль «За освобождение Артемовска». Информация об этом появилась на сайте главы региона.
«Учредить государственную награду Донецкой Народной Республики. Медаль «За освобождение Артемовска», —
Ранее URA.RU сообщало об успешном завершении штурма Бахмута (Артемовска). Российский флаг был поднят над городом 20 мая.
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