25 мая 2023

Пушилин учредил медали ДНР «За освобождение Артемовска»

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Денис Пушилин на встрече с журналистами в посольстве ДНР. Москва, пушилин денис
Врио ДНР Пушилин учредил медаль «За взятие Артемовска» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин учредил медаль «За освобождение Артемовска». Информация об этом появилась на сайте главы региона.

«Учредить государственную награду Донецкой Народной Республики. Медаль «За освобождение Артемовска», — сказано в опубликованном документе.

Ранее URA.RU сообщало об успешном завершении штурма Бахмута (Артемовска). Российский флаг был поднят над городом 20 мая.

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин учредил медаль «За освобождение Артемовска». Информация об этом появилась на сайте главы региона. «Учредить государственную награду Донецкой Народной Республики. Медаль «За освобождение Артемовска», — сказано в опубликованном документе. Ранее URA.RU сообщало об успешном завершении штурма Бахмута (Артемовска). Российский флаг был поднят над городом 20 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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