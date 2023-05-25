Пермские власти перекрывают дрогу, где образовался провал

В Добрянском округе Пермского края закрывают дорогу, где из-за размыва почвы образовалась яма

26 мая 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

Проезд будет закрыт на время ремонта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После обнаружения провала на дороге близ села Висим Добрянского округа Пермского края власти решили ограничить по ней движение. Пока запрет введен только для машин массой больше 3,5 тонны, а в понедельник путь будет перекрыт для всех. Об этом рассказали в мэрии Добрянки. «Ограничено движение транспортных средств свыше 3,5 тонн по автодороге „Добрянка-Ольховка“ (км 026-612). На участке установлены необходимые дорожные знаки. 29 мая, с 9.00 до 18.00 движение по данному участку дороги будет полностью ограничено, в связи с проведением работ по восстановлению дорожного полотна», — говорится на странице администрации Добрянского округа в соцсети «ВКонтакте». Полностью все работы власти планируют завершить 30 мая. Ранее URA.RU рассказывало, что яму, которая образовалась на дороге, чиновники огородили, но она увеличивается. Причиной провала стал дефект на водопропускной трубе, расположенной под землей.

После обнаружения провала на дороге близ села Висим Добрянского округа Пермского края власти решили ограничить по ней движение. Пока запрет введен только для машин массой больше 3,5 тонны, а в понедельник путь будет перекрыт для всех. Об этом рассказали в мэрии Добрянки. «Ограничено движение транспортных средств свыше 3,5 тонн по автодороге „Добрянка-Ольховка“ (км 026-612). На участке установлены необходимые дорожные знаки. 29 мая, с 9.00 до 18.00 движение по данному участку дороги будет полностью ограничено, в связи с проведением работ по восстановлению дорожного полотна», — говорится на странице администрации Добрянского округа в соцсети «ВКонтакте». Полностью все работы власти планируют завершить 30 мая. Ранее URA.RU рассказывало, что яму, которая образовалась на дороге, чиновники огородили, но она увеличивается. Причиной провала стал дефект на водопропускной трубе, расположенной под землей.