В Добрянском округе Пермского края провал обнаружили на автодороге, ведущей к селу Висим. Яму огородили, но она увеличивается, рассказали в мэрии Добрянки.
«Область провала была огорожена сигнальными лентами, организовано реверсивное движение, установлены дорожные знаки ограничения скорости. Сегодня ночью область провала увеличилась», — сообщается на странице Добрянского округа в соцсети «ВКонтакте».
Причиной провала чиновники называют дефект на водопропускной трубе, расположенной под землей. Сейчас на месте ЧП работает комиссия по безопасности дорожного движения. В 2022 году URA.RU рассказывало о похожей ситуации. Тогда в провал образовался также в Добрянском районе на дороге, ведущей к базе отдыха «Связист».
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