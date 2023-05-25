В Пермском крае провалилась автодорога. Фото

26 мая 2023 в 11:14 Размер текста - 17 +

Яму огородили и отметили дорожными знаками (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Добрянском округе Пермского края провал обнаружили на автодороге, ведущей к селу Висим. Яму огородили, но она увеличивается, рассказали в мэрии Добрянки. «Область провала была огорожена сигнальными лентами, организовано реверсивное движение, установлены дорожные знаки ограничения скорости. Сегодня ночью область провала увеличилась», — сообщается на странице Добрянского округа в соцсети «ВКонтакте». Причиной провала чиновники называют дефект на водопропускной трубе, расположенной под землей. Сейчас на месте ЧП работает комиссия по безопасности дорожного движения. В 2022 году URA.RU рассказывало о похожей ситуации. Тогда в провал образовался также в Добрянском районе на дороге, ведущей к базе отдыха «Связист». Проехать по дороге пока можно, но провал увеличивается Администрация Добрянского округа в ВК

В Добрянском округе Пермского края провал обнаружили на автодороге, ведущей к селу Висим. Яму огородили, но она увеличивается, рассказали в мэрии Добрянки. «Область провала была огорожена сигнальными лентами, организовано реверсивное движение, установлены дорожные знаки ограничения скорости. Сегодня ночью область провала увеличилась», — сообщается на странице Добрянского округа в соцсети «ВКонтакте». Причиной провала чиновники называют дефект на водопропускной трубе, расположенной под землей. Сейчас на месте ЧП работает комиссия по безопасности дорожного движения. В 2022 году URA.RU рассказывало о похожей ситуации. Тогда в провал образовался также в Добрянском районе на дороге, ведущей к базе отдыха «Связист».