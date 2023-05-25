25 мая 2023

В Пермском крае провалилась автодорога. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожные знаки. Курган, дорожные знаки, дорожные работы, ремонт дорог, ремонтные работы
Яму огородили и отметили дорожными знаками (архивное фото) Фото:

В Добрянском округе Пермского края провал обнаружили на автодороге, ведущей к селу Висим. Яму огородили, но она увеличивается, рассказали в мэрии Добрянки.

«Область провала была огорожена сигнальными лентами, организовано реверсивное движение, установлены дорожные знаки ограничения скорости. Сегодня ночью область провала увеличилась», — сообщается на странице Добрянского округа в соцсети «ВКонтакте».

Причиной провала чиновники называют дефект на водопропускной трубе, расположенной под землей. Сейчас на месте ЧП работает комиссия по безопасности дорожного движения. В 2022 году URA.RU рассказывало о похожей ситуации. Тогда в провал образовался также в Добрянском районе на дороге, ведущей к базе отдыха «Связист».

Проехать по дороге пока можно, но провал увеличивается
Проехать по дороге пока можно, но провал увеличивается

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В Добрянском округе Пермского края провал обнаружили на автодороге, ведущей к селу Висим. Яму огородили, но она увеличивается, рассказали в мэрии Добрянки. «Область провала была огорожена сигнальными лентами, организовано реверсивное движение, установлены дорожные знаки ограничения скорости. Сегодня ночью область провала увеличилась», — сообщается на странице Добрянского округа в соцсети «ВКонтакте». Причиной провала чиновники называют дефект на водопропускной трубе, расположенной под землей. Сейчас на месте ЧП работает комиссия по безопасности дорожного движения. В 2022 году URA.RU рассказывало о похожей ситуации. Тогда в провал образовался также в Добрянском районе на дороге, ведущей к базе отдыха «Связист».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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