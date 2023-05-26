Блогер Гордей в Дубае устроил тест-драйв дорогих иномарок в новом шоу на Rutube

26 мая 2023 в 18:58 Размер текста - 17 +

В рамках эксклюзивного шоу для Rutube, блогеры испытывают дорогие автомобили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На площадке Rutube состоялась премьера автомобильного шоу «Зацени мою тачку, Гордей», где ведущие испытывают дорогие автомобили на территории Дубая. Блогеры Дима Гордей и Ангелина проверяют на прочность самые дорогие и мощные автомобили, соревнуясь друг с другом. Проект является эксклюзивным для видеохостинга. «Ведущие шоу Дима Гордей и Ангелина отправились в самое сердце ОАЭ — город Дубай, чтобы показать, на что способны топовые авто. <…> Каждая серия посвящена своей категории машин — суперкарам, электромобилям, внедорожникам. Участники пройдут через все вызовы пустынь и гор», — передает пресс-служба Rutube. В рамках шоу «Зацени мою тачку, Гордей», участники оценивают автомобили по нескольким критериям: красота, маневренность, уникальность и комфорт. Ведущие проходят через различные задания, которые помогают им испытать автомобили в деле. Победителем станет тот, кто наберет наибольшее количество очков. «Нам удалось собраться в центре мира, в городе Дубай, чтобы снять настолько крутой проект!. Главной сложностью была погода, первые дни было очень жарко, +35 градусов, что после русской зимы было достаточно экстремальным. Мне бы очень хотелось снять шоу в подобном формате в Китае», — рассказал Гордей. В новом эпизоде Дима Гордей и Ангелина вместе со своими друзьями проверили Lamborghini и Ferrari на улицах Дубая. Проект является эксклюзивным для видеохостинга Rutube. Ранее на Rutube состоялась премьера второго сезона шоу «Фея Крестная». Проект также является эксклюзивным для видеохостинга. Он посвящен преображению девушек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На площадке Rutube состоялась премьера автомобильного шоу «Зацени мою тачку, Гордей», где ведущие испытывают дорогие автомобили на территории Дубая. Блогеры Дима Гордей и Ангелина проверяют на прочность самые дорогие и мощные автомобили, соревнуясь друг с другом. Проект является эксклюзивным для видеохостинга. «Ведущие шоу Дима Гордей и Ангелина отправились в самое сердце ОАЭ — город Дубай, чтобы показать, на что способны топовые авто. <…> Каждая серия посвящена своей категории машин — суперкарам, электромобилям, внедорожникам. Участники пройдут через все вызовы пустынь и гор», — передает пресс-служба Rutube. В рамках шоу «Зацени мою тачку, Гордей», участники оценивают автомобили по нескольким критериям: красота, маневренность, уникальность и комфорт. Ведущие проходят через различные задания, которые помогают им испытать автомобили в деле. Победителем станет тот, кто наберет наибольшее количество очков. «Нам удалось собраться в центре мира, в городе Дубай, чтобы снять настолько крутой проект!. Главной сложностью была погода, первые дни было очень жарко, +35 градусов, что после русской зимы было достаточно экстремальным. Мне бы очень хотелось снять шоу в подобном формате в Китае», — рассказал Гордей. В новом эпизоде Дима Гордей и Ангелина вместе со своими друзьями проверили Lamborghini и Ferrari на улицах Дубая. Проект является эксклюзивным для видеохостинга Rutube. Ранее на Rutube состоялась премьера второго сезона шоу «Фея Крестная». Проект также является эксклюзивным для видеохостинга. Он посвящен преображению девушек.