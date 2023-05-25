25 мая 2023

Власти ХМАО планируют дорогостоящий ремонт здания представительства в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Орлов объезжает строящиеся школы и объекты благоустройства. Екатеринбург, каска, строительство, стройка, строительная площадка
Власти ХМАО капитально отремонтируют здание своего представительства в Москве Фото:

Власти ХМАО планируют дорогостоящий ремонт здания своего представительства при правительстве РФ в Москве. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.

«Шестиэтажный особняк в Староконюшенном переулке потихоньку разваливается, у него протекает крыша. Чиновники готовят техзадание для поведения полного аудита. Проводить его будет специализированная фирма, поскольку дом 1930-х годов постройки имеет историческую ценность. Смета расходов на ремонт станет понятна после заключения экспертов», — сообщил инсайдер. В департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО решили ликвидировать представительства в Екатеринбурге. А в Тюмени оно продолжит работу в сокращенном виде.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти ХМАО планируют дорогостоящий ремонт здания своего представительства при правительстве РФ в Москве. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. «Шестиэтажный особняк в Староконюшенном переулке потихоньку разваливается, у него протекает крыша. Чиновники готовят техзадание для поведения полного аудита. Проводить его будет специализированная фирма, поскольку дом 1930-х годов постройки имеет историческую ценность. Смета расходов на ремонт станет понятна после заключения экспертов», — сообщил инсайдер. В департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО решили ликвидировать представительства в Екатеринбурге. А в Тюмени оно продолжит работу в сокращенном виде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...