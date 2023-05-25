Власти ХМАО планируют дорогостоящий ремонт здания представительства в Москве

26 мая 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО капитально отремонтируют здание своего представительства в Москве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти ХМАО планируют дорогостоящий ремонт здания своего представительства при правительстве РФ в Москве. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. «Шестиэтажный особняк в Староконюшенном переулке потихоньку разваливается, у него протекает крыша. Чиновники готовят техзадание для поведения полного аудита. Проводить его будет специализированная фирма, поскольку дом 1930-х годов постройки имеет историческую ценность. Смета расходов на ремонт станет понятна после заключения экспертов», — сообщил инсайдер. В департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО решили ликвидировать представительства в Екатеринбурге. А в Тюмени оно продолжит работу в сокращенном виде.

Власти ХМАО планируют дорогостоящий ремонт здания своего представительства при правительстве РФ в Москве. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. «Шестиэтажный особняк в Староконюшенном переулке потихоньку разваливается, у него протекает крыша. Чиновники готовят техзадание для поведения полного аудита. Проводить его будет специализированная фирма, поскольку дом 1930-х годов постройки имеет историческую ценность. Смета расходов на ремонт станет понятна после заключения экспертов», — сообщил инсайдер. В департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО решили ликвидировать представительства в Екатеринбурге. А в Тюмени оно продолжит работу в сокращенном виде.