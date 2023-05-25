Власти ХМАО планируют дорогостоящий ремонт здания представительства в Москве

Власти ХМАО планируют дорогостоящий ремонт здания своего представительства при правительстве РФ в Москве. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.
«Шестиэтажный особняк в Староконюшенном переулке потихоньку разваливается, у него протекает крыша. Чиновники готовят техзадание для поведения полного аудита. Проводить его будет специализированная фирма, поскольку дом 1930-х годов постройки имеет историческую ценность. Смета расходов на ремонт станет понятна после заключения экспертов», — сообщил инсайдер. В департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО решили ликвидировать представительства в Екатеринбурге. А в Тюмени оно продолжит работу в сокращенном виде.
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