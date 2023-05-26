После проведения четырех операций писатель Захар Прилепин чувствует себя бодрым, однако иногда всерьез прощается с жизнью. О состоянии своего здоровья Прилепин рассказал в соцсетях.
«У меня было минимум 4 сложнейших по 4-6 часам продолжительности операции; и нынче только переломов у себя я старался найти 12. Пока я обычно бодр и временами веселюсь, но раз в три дня достаточно твердо и вполне всерьез прощаюсь с жизнью», — написал Прилепин у себя в
Ранее стало известно о том, что машина, в которой ехал Прилепин, подорвалась на мине в Нижегородской области 6 мая. Писателя доставили в местную больницу, там ему провели операцию. После выздоровления Прилепин планирует вернуться в зону проведения спецоперации. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предположил, что координацию подрыва автомобиля осуществляли западные спецслужбы.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!