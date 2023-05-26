Прилепин рассказал о своем состоянии после четырех операций. Фото

Захар Прилепин чувствует себя бодрым после четырех операций

27 мая 2023 в 02:20 Размер текста - 17 +

Захар Прилепин «периодически веселится» после четырех операций Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина После проведения четырех операций писатель Захар Прилепин чувствует себя бодрым, однако иногда всерьез прощается с жизнью. О состоянии своего здоровья Прилепин рассказал в соцсетях. «У меня было минимум 4 сложнейших по 4-6 часам продолжительности операции; и нынче только переломов у себя я старался найти 12. Пока я обычно бодр и временами веселюсь, но раз в три дня достаточно твердо и вполне всерьез прощаюсь с жизнью», — написал Прилепин у себя в telegram-канале . Ранее стало известно о том, что машина, в которой ехал Прилепин, подорвалась на мине в Нижегородской области 6 мая. Писателя доставили в местную больницу, там ему провели операцию. После выздоровления Прилепин планирует вернуться в зону проведения спецоперации. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предположил, что координацию подрыва автомобиля осуществляли западные спецслужбы. Захар Прилепин сообщил, что чувствует себя бодрым после четырех операций telegram-канал Захара Прилепина

После проведения четырех операций писатель Захар Прилепин чувствует себя бодрым, однако иногда всерьез прощается с жизнью. О состоянии своего здоровья Прилепин рассказал в соцсетях. «У меня было минимум 4 сложнейших по 4-6 часам продолжительности операции; и нынче только переломов у себя я старался найти 12. Пока я обычно бодр и временами веселюсь, но раз в три дня достаточно твердо и вполне всерьез прощаюсь с жизнью», — написал Прилепин у себя в telegram-канале. Ранее стало известно о том, что машина, в которой ехал Прилепин, подорвалась на мине в Нижегородской области 6 мая. Писателя доставили в местную больницу, там ему провели операцию. После выздоровления Прилепин планирует вернуться в зону проведения спецоперации. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предположил, что координацию подрыва автомобиля осуществляли западные спецслужбы.