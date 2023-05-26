26 мая 2023

Прилепин рассказал о своем состоянии после четырех операций. Фото

Захар Прилепин чувствует себя бодрым после четырех операций
© Служба новостей «URA.RU»
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XI съезд партии Справедливая Россия - За Правду. Москва, прилепин захар
Захар Прилепин «периодически веселится» после четырех операций Фото:
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После проведения четырех операций писатель Захар Прилепин чувствует себя бодрым, однако иногда всерьез прощается с жизнью. О состоянии своего здоровья Прилепин рассказал в соцсетях.

«У меня было минимум 4 сложнейших по 4-6 часам продолжительности операции; и нынче только переломов у себя я старался найти 12. Пока я обычно бодр и временами веселюсь, но раз в три дня достаточно твердо и вполне всерьез прощаюсь с жизнью», — написал Прилепин у себя в telegram-канале.

Ранее стало известно о том, что машина, в которой ехал Прилепин, подорвалась на мине в Нижегородской области 6 мая. Писателя доставили в местную больницу, там ему провели операцию. После выздоровления Прилепин планирует вернуться в зону проведения спецоперации. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предположил, что координацию подрыва автомобиля осуществляли западные спецслужбы.

https://t.me/zakharprilepin/18536
Захар Прилепин сообщил, что чувствует себя бодрым после четырех операций

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После проведения четырех операций писатель Захар Прилепин чувствует себя бодрым, однако иногда всерьез прощается с жизнью. О состоянии своего здоровья Прилепин рассказал в соцсетях. «У меня было минимум 4 сложнейших по 4-6 часам продолжительности операции; и нынче только переломов у себя я старался найти 12. Пока я обычно бодр и временами веселюсь, но раз в три дня достаточно твердо и вполне всерьез прощаюсь с жизнью», — написал Прилепин у себя в telegram-канале. Ранее стало известно о том, что машина, в которой ехал Прилепин, подорвалась на мине в Нижегородской области 6 мая. Писателя доставили в местную больницу, там ему провели операцию. После выздоровления Прилепин планирует вернуться в зону проведения спецоперации. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предположил, что координацию подрыва автомобиля осуществляли западные спецслужбы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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