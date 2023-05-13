Прилепин заявил, что вернется в зону СВО после покушения

Писатель и публицист Захар Прилепин заявил, что вернется в зону спецоперации после покушения. Ранее машина, в которой ехал Прилепин, подорвалась на мине.
«Планирую [вернуться в зону СВО], но мне медкомиссию надо заново проходить. Врачи говорят, что лечиться придется минимум полгода», — заявил Захар Прилепин в интервью «Федеральному агентству новостей».
Также Прилепин обратился к тем, кто причастен к покушению на него. «Россия неизбежно однажды победит. Вы умираете за тьму», — кратко прокомментировал писатель.
Машина, в которой ехал Захар Прилепин, подорвалась на мине в Нижегородской области 6 мая. Писатель был доставлен в местную больницу, где ему провели операцию. У него была диагностирована тяжелая сочетанная травма.
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