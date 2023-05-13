Прилепин заявил, что вернется в зону СВО после покушения 13 мая 2023 в 22:05 Размер текста - 17 + Прилепин пообещал вернуться в зону спецоперации после выздоровления Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина Писатель и публицист Захар Прилепин заявил, что вернется в зону спецоперации после покушения. Ранее машина, в которой ехал Прилепин, подорвалась на мине. «Планирую [вернуться в зону СВО], но мне медкомиссию надо заново проходить. Врачи говорят, что лечиться придется минимум полгода», — заявил Захар Прилепин в интервью «Федеральному агентству новостей». Также Прилепин обратился к тем, кто причастен к покушению на него. «Россия неизбежно однажды победит. Вы умираете за тьму», — кратко прокомментировал писатель. Машина, в которой ехал Захар Прилепин, подорвалась на мине в Нижегородской области 6 мая. Писатель был доставлен в местную больницу, где ему провели операцию. У него была диагностирована тяжелая сочетанная травма. Писатель и публицист Захар Прилепин заявил, что вернется в зону спецоперации после покушения. Ранее машина, в которой ехал Прилепин, подорвалась на мине. «Планирую [вернуться в зону СВО], но мне медкомиссию надо заново проходить. Врачи говорят, что лечиться придется минимум полгода», — заявил Захар Прилепин в интервью «Федеральному агентству новостей». Также Прилепин обратился к тем, кто причастен к покушению на него. «Россия неизбежно однажды победит. Вы умираете за тьму», — кратко прокомментировал писатель. Машина, в которой ехал Захар Прилепин, подорвалась на мине в Нижегородской области 6 мая. Писатель был доставлен в местную больницу, где ему провели операцию. У него была диагностирована тяжелая сочетанная травма. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям