Прилепин заявил, что вернется в зону СВО после покушения

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XI съезд партии Справедливая Россия - За Правду. Москва, прилепин захар
Прилепин пообещал вернуться в зону спецоперации после выздоровления Фото:
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В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина

Писатель и публицист Захар Прилепин заявил, что вернется в зону спецоперации после покушения. Ранее машина, в которой ехал Прилепин, подорвалась на мине.

«Планирую [вернуться в зону СВО], но мне медкомиссию надо заново проходить. Врачи говорят, что лечиться придется минимум полгода», — заявил Захар Прилепин в интервью «Федеральному агентству новостей».

Также Прилепин обратился к тем, кто причастен к покушению на него. «Россия неизбежно однажды победит. Вы умираете за тьму», — кратко прокомментировал писатель.

Машина, в которой ехал Захар Прилепин, подорвалась на мине в Нижегородской области 6 мая. Писатель был доставлен в местную больницу, где ему провели операцию. У него была диагностирована тяжелая сочетанная травма.

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Писатель и публицист Захар Прилепин заявил, что вернется в зону спецоперации после покушения. Ранее машина, в которой ехал Прилепин, подорвалась на мине. «Планирую [вернуться в зону СВО], но мне медкомиссию надо заново проходить. Врачи говорят, что лечиться придется минимум полгода», — заявил Захар Прилепин в интервью «Федеральному агентству новостей». Также Прилепин обратился к тем, кто причастен к покушению на него. «Россия неизбежно однажды победит. Вы умираете за тьму», — кратко прокомментировал писатель. Машина, в которой ехал Захар Прилепин, подорвалась на мине в Нижегородской области 6 мая. Писатель был доставлен в местную больницу, где ему провели операцию. У него была диагностирована тяжелая сочетанная травма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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