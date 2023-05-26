Хакеры, взломавшие сайт ТЦ, представились «армией Украины» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени неизвестные взломали официальный сайт торгово-развлекательного центра «Сити Молл». На главной странице висит баннер, в котором говорится, что страница была взломана «IT армией Украины». В этом убедился корреспондент URA.RU, зайдя на сайт торгового центра.

«В администрации торгового центра сообщили, что об этой проблеме им известно. Когда сайт заработает — пока неясно», — пишут в telegram-канале «Тюмень №1».

Нарушители закона обвиняют россиян в начавшемся конфликте между Россией и Украиной. Они предлагают жителям региона перейти на их сторону.

Журналист URA.RU связался с администрацией торгового центра, но там сказали, что им ничего не известно. Уведомили, чтобы агентство для уточнения информации позвонило в понедельник по другому номеру. URA.RU направило письменный запрос в ТРЦ «Сити Молл». Ответ на него ожидается.

Обновлено, 16:47:

Сайт «Сити Молла» снова заработал. Это проверил корреспондент URA.RU.