В магазине обеспечен постоянный поток покупателей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) продается продуктовый магазин, приносящий ежемесячно выручку от 6,5 до 7 миллионов. В объявлении на портале Avito владелец бизнеса объяснил продажу переездом.

«Продается действующий магазин. Выручка 6,5-7 миллионов в месяц. Продается в связи с переездом», — сообщается в объявлении.

Уточняется, что магазин работает уже семь лет. Высокая доходность связана с близостью общежитий и поэтому обеспечен постоянный поток покупателей. Стоимость бизнеса составляет 14,5 миллионов рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгой (ЯНАО) продается топливный склад для приема, хранения и отгрузки нефтепродуктов площадью более 66 тысяч квадратных метров. Стоимость объекта составляет 170 миллионов рублей, но возможен торг.