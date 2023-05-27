27 мая 2023
26 мая 2023

В ЯНАО предприниматель продает магазин с выручкой в 7 миллионов из-за переезда. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Чижик, магазин низких цен. Челябинск, продукты, супермаркет, товары, магазин, чижик
В магазине обеспечен постоянный поток покупателей Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) продается продуктовый магазин, приносящий ежемесячно выручку от 6,5 до 7 миллионов. В объявлении на портале Avito владелец бизнеса объяснил продажу переездом.

«Продается действующий магазин. Выручка 6,5-7 миллионов в месяц. Продается в связи с переездом», — сообщается в объявлении.

Уточняется, что магазин работает уже семь лет. Высокая доходность связана с близостью общежитий и поэтому обеспечен постоянный поток покупателей. Стоимость бизнеса составляет 14,5 миллионов рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгой (ЯНАО) продается топливный склад для приема, хранения и отгрузки нефтепродуктов площадью более 66 тысяч квадратных метров. Стоимость объекта составляет 170 миллионов рублей, но возможен торг.

Магазин успешно существует семь лет
Магазин успешно существует семь лет

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В Новом Уренгое (ЯНАО) продается продуктовый магазин, приносящий ежемесячно выручку от 6,5 до 7 миллионов. В объявлении на портале Avito владелец бизнеса объяснил продажу переездом. «Продается действующий магазин. Выручка 6,5-7 миллионов в месяц. Продается в связи с переездом», — сообщается в объявлении. Уточняется, что магазин работает уже семь лет. Высокая доходность связана с близостью общежитий и поэтому обеспечен постоянный поток покупателей. Стоимость бизнеса составляет 14,5 миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгой (ЯНАО) продается топливный склад для приема, хранения и отгрузки нефтепродуктов площадью более 66 тысяч квадратных метров. Стоимость объекта составляет 170 миллионов рублей, но возможен торг.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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