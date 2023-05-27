27 мая 2023
26 мая 2023

Школьники из ЯНАО помогают бойцам СВО

Ученики Ноябрьской школы помогают изготавливать маскировочные сети для бойцов СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Акция Народного фронта "Защитим защитников СВО". Пермь, маскировочная сеть
Ребята нарезают ткань полосками, чтобы создать эффект травы Фото:

Ученики школы № 12 из Ноябрьска (ЯНАО) принимают участие в изготовлении маскировочных сетей для бойцов из зоны СВО. Об этом рассказала председатель городской думы Ирина Ращупкина.

«Учащиеся СОШ № 12 откликнулись на призыв от наших бойцов из зоны проведения специальной военной операции об изготовлении маскировочных сетей. <…> Чтобы создать эффект травы, ребята нарезают ткань полосками — листиками. Уже в июне сможем передать масксети в зону СВО», — сообщила в своем официальном telegram — канале Ращупкина.

Ранее URA.RU рассказало о том, что учащиеся школы №12 из Ноябрьска (ЯНАО) собрали полезные наборы из орехов, цукатов и сухофруктов для военнослужащих в зону СВО. Такие наборы являются полезным перекусом для бойца и не занимает много места в кармане.

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Ученики школы № 12 из Ноябрьска (ЯНАО) принимают участие в изготовлении маскировочных сетей для бойцов из зоны СВО. Об этом рассказала председатель городской думы Ирина Ращупкина. «Учащиеся СОШ № 12 откликнулись на призыв от наших бойцов из зоны проведения специальной военной операции об изготовлении маскировочных сетей. <…> Чтобы создать эффект травы, ребята нарезают ткань полосками — листиками. Уже в июне сможем передать масксети в зону СВО», — сообщила в своем официальном telegram — канале Ращупкина. Ранее URA.RU рассказало о том, что учащиеся школы №12 из Ноябрьска (ЯНАО) собрали полезные наборы из орехов, цукатов и сухофруктов для военнослужащих в зону СВО. Такие наборы являются полезным перекусом для бойца и не занимает много места в кармане.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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