Пограничники из ЯНАО поздравили земляков с праздником из зоны СВО. Видео

29 мая 2023 в 05:58 Размер текста - 17 +

Ямальские пограничники поздравили земляков со 105-й годовщиной образования войск Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Военнослужащие из Ноябрьска (ЯНАО), которые находятся на передовой, записали видеопоздравление с Днем пограничника. Об этом рассказали в мэрии муниципалитета. «Вот такое поздравление с Днем пограничника прилетело к нам с передовой. Наши ноябрьские ребята передают своим коллегам привет и наилучшие пожелания», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале администрации. Бойцы поздравили пограничников со 105-й годовщиной образования войск. Всем тем, кто находится в зоне СВО, военнослужащие пожелали удачи, здоровья и скорейшего возвращения домой.

Военнослужащие из Ноябрьска (ЯНАО), которые находятся на передовой, записали видеопоздравление с Днем пограничника. Об этом рассказали в мэрии муниципалитета. «Вот такое поздравление с Днем пограничника прилетело к нам с передовой. Наши ноябрьские ребята передают своим коллегам привет и наилучшие пожелания», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале администрации. Бойцы поздравили пограничников со 105-й годовщиной образования войск. Всем тем, кто находится в зоне СВО, военнослужащие пожелали удачи, здоровья и скорейшего возвращения домой.