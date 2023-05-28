Ямальские пограничники поздравили земляков со 105-й годовщиной образования войск
Военнослужащие из Ноябрьска (ЯНАО), которые находятся на передовой, записали видеопоздравление с Днем пограничника. Об этом рассказали в мэрии муниципалитета.
«Вот такое поздравление с Днем пограничника прилетело к нам с передовой. Наши ноябрьские ребята передают своим коллегам привет и наилучшие пожелания», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале администрации.
Бойцы поздравили пограничников со 105-й годовщиной образования войск. Всем тем, кто находится в зоне СВО, военнослужащие пожелали удачи, здоровья и скорейшего возвращения домой.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!