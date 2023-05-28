28 мая 2023
27 мая 2023
26 мая 2023

Пограничники из ЯНАО поздравили земляков с праздником из зоны СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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День пограничника. Курган, день пограничника
Ямальские пограничники поздравили земляков со 105-й годовщиной образования войск Фото:

Военнослужащие из Ноябрьска (ЯНАО), которые находятся на передовой, записали видеопоздравление с Днем пограничника. Об этом рассказали в мэрии муниципалитета.

«Вот такое поздравление с Днем пограничника прилетело к нам с передовой. Наши ноябрьские ребята передают своим коллегам привет и наилучшие пожелания», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале администрации.

Бойцы поздравили пограничников со 105-й годовщиной образования войск. Всем тем, кто находится в зоне СВО, военнослужащие пожелали удачи, здоровья и скорейшего возвращения домой.

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Военнослужащие из Ноябрьска (ЯНАО), которые находятся на передовой, записали видеопоздравление с Днем пограничника. Об этом рассказали в мэрии муниципалитета. «Вот такое поздравление с Днем пограничника прилетело к нам с передовой. Наши ноябрьские ребята передают своим коллегам привет и наилучшие пожелания», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале администрации. Бойцы поздравили пограничников со 105-й годовщиной образования войск. Всем тем, кто находится в зоне СВО, военнослужащие пожелали удачи, здоровья и скорейшего возвращения домой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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