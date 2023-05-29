Мэр из ЯНАО поздравил маму участников СВО с юбилеем

30 мая 2023 в 17:34 Размер текста - 17 +

Титовский поздравил маму военнослужащих с 70-летием Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мэр Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский по просьбе военнослужащих, которые находятся в зоне спецоперации, поздравил их маму с юбилеем. Об этом глава города написал в своем telegram-канале. «Сегодня 70-летний юбилей отмечает жительница нашего города Майя Алексеевна Непомнящих. По просьбе ее сыновей Алексея и Владимира заехал поздравить с днем рождения. Парни сегодня несут службу в зоне СВО», — рассказал мэр. Жительница Салехарда всю жизнь проработала в местной больнице. Сейчас она занимается хозяйством и ждет сыновей домой. Ранее Титовский вместе с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым поздравлял ветерана. Мероприятие было приурочено ко Дню Победы.

Мэр Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский по просьбе военнослужащих, которые находятся в зоне спецоперации, поздравил их маму с юбилеем. Об этом глава города написал в своем telegram-канале. «Сегодня 70-летний юбилей отмечает жительница нашего города Майя Алексеевна Непомнящих. По просьбе ее сыновей Алексея и Владимира заехал поздравить с днем рождения. Парни сегодня несут службу в зоне СВО», — рассказал мэр. Жительница Салехарда всю жизнь проработала в местной больнице. Сейчас она занимается хозяйством и ждет сыновей домой. Ранее Титовский вместе с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым поздравлял ветерана. Мероприятие было приурочено ко Дню Победы.