29 мая 2023
28 мая 2023

Мэр из ЯНАО поздравил маму участников СВО с юбилеем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День знаний. Тюмень, школьная линейка, ученики, дети, букет, день знаний, цветы, 1 сентября
Титовский поздравил маму военнослужащих с 70-летием Фото:

Мэр Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский по просьбе военнослужащих, которые находятся в зоне спецоперации, поздравил их маму с юбилеем. Об этом глава города написал в своем telegram-канале.

«Сегодня 70-летний юбилей отмечает жительница нашего города Майя Алексеевна Непомнящих. По просьбе ее сыновей Алексея и Владимира заехал поздравить с днем рождения. Парни сегодня несут службу в зоне СВО», — рассказал мэр.

Жительница Салехарда всю жизнь проработала в местной больнице. Сейчас она занимается хозяйством и ждет сыновей домой.

Ранее Титовский вместе с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым поздравлял ветерана. Мероприятие было приурочено ко Дню Победы.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский по просьбе военнослужащих, которые находятся в зоне спецоперации, поздравил их маму с юбилеем. Об этом глава города написал в своем telegram-канале. «Сегодня 70-летний юбилей отмечает жительница нашего города Майя Алексеевна Непомнящих. По просьбе ее сыновей Алексея и Владимира заехал поздравить с днем рождения. Парни сегодня несут службу в зоне СВО», — рассказал мэр. Жительница Салехарда всю жизнь проработала в местной больнице. Сейчас она занимается хозяйством и ждет сыновей домой. Ранее Титовский вместе с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым поздравлял ветерана. Мероприятие было приурочено ко Дню Победы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...