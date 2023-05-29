Мэр из ЯНАО поздравил маму участников СВО с юбилеем

Мэр Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский по просьбе военнослужащих, которые находятся в зоне спецоперации, поздравил их маму с юбилеем. Об этом глава города написал в своем telegram-канале.
«Сегодня 70-летний юбилей отмечает жительница нашего города Майя Алексеевна Непомнящих. По просьбе ее сыновей Алексея и Владимира заехал поздравить с днем рождения. Парни сегодня несут службу в зоне СВО», — рассказал мэр.
Жительница Салехарда всю жизнь проработала в местной больнице. Сейчас она занимается хозяйством и ждет сыновей домой.
Ранее Титовский вместе с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым поздравлял ветерана. Мероприятие было приурочено ко Дню Победы.
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