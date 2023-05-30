Виртуальные игры и магическое шоу: как в ЯНАО провести День защиты детей

В городах ЯНАО для юных ямальцев организуют различный досуг в честь Дня защиты детей Фото: Размик Закарян © URA.RU

Власти городов ЯНАО подготовили увлекательный досуг для юных ямальцев в честь Дня защиты детей. Ребята смогут 1 июня поучаствовать в различных мастер-классах и увлекательных викторинах.

В Салехарде мероприятия начнутся в 11:00 и закончатся в 15:00. Так, на площадке центра культуры и спорта «Геолог» состоятся конкурсы, игры, эстафеты «Веселые старты». Там же в 12:00 начнется игровая развлекательная программа «Самый детский день» и заработает творческая мастерская «Солнечные зайчики». В 12:00 также запланирован мастеринг «Лето на календаре» в детская школе искусств имени Е. В. Образцовой.

В 14:00 на спортивной площадке стартует игровой бумбокс «Солнце. Детство. Салехард». Уже в 14:30 в Салехардском центре молодежи будет организована детская программа «Краски детства». В центральной библиотеке в 14:30 пройдет мастер-класс по росписи хлопковых сумок «Экопродукт». Все мероприятия платные. Вход по пушкинской карте от 500 до 700 рублей.

В Новом Уренгое мероприятия запланированы с 15:00 и до 18:00. Основное место праздника — городская площадь в южной части города. В 15:00 концертная программа «Мультляндия», игровая программа для малышей «Колобок», выставка служебной техники. С 15:30 концерт с участием творческих коллективов «Город детства», настольные и виртуальные игры с использованием VR-очков, мастер-класс «Браслет из бусин» и по изготовлению ненецкой игрушки «Пяшко». В 16:30 — развлекательно-игровая программа «Искатели приключений». В 17:30 — танцевально-интерактивная программа «НУр, двигайся». И в завершении праздника в 18:00 — магическое шоу братьев Ибрагимовых.

В Ноябрьске праздник переносится на субботу, 3 июня. Мероприятия пройдут на стадионе «Ноябрьск» с 12:00 до 17:00. В этот день дети смогут посетить медицинскую, научную, инженерную, спортивную, ремесленную, театральную, транспортную и творческую мастерские. Для самых маленьких организована игровая зона «Малышок». Будет выставка «Профессии старой Руси». Еще будет работать сценическая площадка.

Ранее сообщалось, что в субботу будет запрещено покупать алкоголь. Власти запретили продажу спиртного в связи с Днем защиты детей.