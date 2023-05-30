Власти Нового Уренгоя готовятся принять чемпионат России по тяжелой атлетике

31 мая 2023 в 15:02 Размер текста - 17 +

Соревнования по тяжелой атлетике пройдут на площадке дворца спорта «Звездный» с 12 по 17 июня Фото: Московец Илья © URA.RU Власти Нового Уренгоя (ЯНАО) готовятся принять чемпионат РФ по тяжелой атлетике. Соревнования такого уровня впервые пройдут на Ямале, сообщил мэр города Андрей Воронов в своем telegram-канале. «Новый Уренгой — спортивный! Готовимся принять Чемпионат России по тяжелой атлетике. Соревнования по олимпийской дисциплине на Ямале пройдут впервые. Гордимся, что именно Новый Уренгой получил право стать спортивной ареной этого масштабного события», — написал градоначальник. В соревнованиях примут участи 250 спортсменов со всей страны. Мероприятие пройдет на площадке дворца спорта «Звездный» с 12 по 17 июня. Ранее сообщалось, что спортсмены со всей России впервые соберутся для участия в соревнованиях на территории ЯНАО. Флаг турнира представителям газовой столицы Ямала вручили на прошедшем чемпионате в Хабаровске в 2022 году.

Власти Нового Уренгоя (ЯНАО) готовятся принять чемпионат РФ по тяжелой атлетике. Соревнования такого уровня впервые пройдут на Ямале, сообщил мэр города Андрей Воронов в своем telegram-канале. «Новый Уренгой — спортивный! Готовимся принять Чемпионат России по тяжелой атлетике. Соревнования по олимпийской дисциплине на Ямале пройдут впервые. Гордимся, что именно Новый Уренгой получил право стать спортивной ареной этого масштабного события», — написал градоначальник. В соревнованиях примут участи 250 спортсменов со всей страны. Мероприятие пройдет на площадке дворца спорта «Звездный» с 12 по 17 июня. Ранее сообщалось, что спортсмены со всей России впервые соберутся для участия в соревнованиях на территории ЯНАО. Флаг турнира представителям газовой столицы Ямала вручили на прошедшем чемпионате в Хабаровске в 2022 году.