30 мая 2023

Власти Нового Уренгоя готовятся принять чемпионат России по тяжелой атлетике

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат УрФО по тяжелой атлетике. Екатеринбург, тяжелая атлетика, штанга
Соревнования по тяжелой атлетике пройдут на площадке дворца спорта «Звездный» с 12 по 17 июня Фото:

Власти Нового Уренгоя (ЯНАО) готовятся принять чемпионат РФ по тяжелой атлетике. Соревнования такого уровня впервые пройдут на Ямале, сообщил мэр города Андрей Воронов в своем telegram-канале.

«Новый Уренгой — спортивный! Готовимся принять Чемпионат России по тяжелой атлетике. Соревнования по олимпийской дисциплине на Ямале пройдут впервые. Гордимся, что именно Новый Уренгой получил право стать спортивной ареной этого масштабного события», — написал градоначальник.

В соревнованиях примут участи 250 спортсменов со всей страны. Мероприятие пройдет на площадке дворца спорта «Звездный» с 12 по 17 июня.

Ранее сообщалось, что спортсмены со всей России впервые соберутся для участия в соревнованиях на территории ЯНАО. Флаг турнира представителям газовой столицы Ямала вручили на прошедшем чемпионате в Хабаровске в 2022 году.

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Власти Нового Уренгоя (ЯНАО) готовятся принять чемпионат РФ по тяжелой атлетике. Соревнования такого уровня впервые пройдут на Ямале, сообщил мэр города Андрей Воронов в своем telegram-канале. «Новый Уренгой — спортивный! Готовимся принять Чемпионат России по тяжелой атлетике. Соревнования по олимпийской дисциплине на Ямале пройдут впервые. Гордимся, что именно Новый Уренгой получил право стать спортивной ареной этого масштабного события», — написал градоначальник. В соревнованиях примут участи 250 спортсменов со всей страны. Мероприятие пройдет на площадке дворца спорта «Звездный» с 12 по 17 июня. Ранее сообщалось, что спортсмены со всей России впервые соберутся для участия в соревнованиях на территории ЯНАО. Флаг турнира представителям газовой столицы Ямала вручили на прошедшем чемпионате в Хабаровске в 2022 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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