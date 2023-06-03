Военным, защищавшим Шебекино, вручены госнаграды

Российские военные, которые отразили атаку украинских сил на село Шебекино в Белгородской области, получили медали. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Их вручило командование российской группировки «Запад».
«Представители командования группировки войск „Запад“ вручили отличившимся государственные награды: ордена Мужества, медали „За отвагу“, „За спасение погибавших“, также ведомственные медали „За боевые отличия“» — заявили в ведомстве. Их слова приводит ТАСС.
Также российских бойцов поблагодарили за личный вклад в общее дело, мужество, и профессионализм, который они проявили в ходе боевых действий. Свои награды военные получили на боевых позициях.
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