Военным, защищавшим Шебекино, вручены госнаграды

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, десант, бтр, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Российские силы за защиту села Шебекино получили медали (архивное фото) Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

Российские военные, которые отразили атаку украинских сил на село Шебекино в Белгородской области, получили медали. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Их вручило командование российской группировки «Запад».

«Представители командования группировки войск „Запад“ вручили отличившимся государственные награды: ордена Мужества, медали „За отвагу“, „За спасение погибавших“, также ведомственные медали „За боевые отличия“» — заявили в ведомстве. Их слова приводит ТАСС.

Также российских бойцов поблагодарили за личный вклад в общее дело, мужество, и профессионализм, который они проявили в ходе боевых действий. Свои награды военные получили на боевых позициях.

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Российские военные, которые отразили атаку украинских сил на село Шебекино в Белгородской области, получили медали. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Их вручило командование российской группировки «Запад». «Представители командования группировки войск „Запад“ вручили отличившимся государственные награды: ордена Мужества, медали „За отвагу“, „За спасение погибавших“, также ведомственные медали „За боевые отличия“» — заявили в ведомстве. Их слова приводит ТАСС. Также российских бойцов поблагодарили за личный вклад в общее дело, мужество, и профессионализм, который они проявили в ходе боевых действий. Свои награды военные получили на боевых позициях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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