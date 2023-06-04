04 июня 2023
03 июня 2023

Транспортный надзор нашел нарушения безопасности в аэропорту Ханты-Мансийска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт. Ханты-Мансийск, аэропорт ханты-мансийск, юграавиа, аэровокзал
Транспортный надзор выявил, что в аэропорту Ханты-Мансийска не хватает работников досмотра Фото:

Транспортный надзор ХМАО обнаружил нарушения безопасности при проведении досмотра в международном аэропорту Ханты-Мансийска — АО «Юграавиа». В «Едином реестре проверок» на сайте Генеральной прокуратуры РФ указано, что на постах досмотра воздушной гавани не хватает работников для обеспечения безопасности.

«Управление федеральной службы по надзору в сфере транспорта по УрФО объявило предостережение АО „Юграавиа“ из-за нарушения правил проведения досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности. Требование: на КПП и посты выделить необходимое для достижения целей досмотра количество работников, осуществляющих наблюдение и собеседование», — указано в документах ведомства.

URA.RU направило в «Юграавиа» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. В настоящее время ответ на запрос агентства не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске (ХМАО) эвакуировали аэропорт. На аэровокзале отрабатывали действия при учебной тревоге.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Транспортный надзор ХМАО обнаружил нарушения безопасности при проведении досмотра в международном аэропорту Ханты-Мансийска — АО «Юграавиа». В «Едином реестре проверок» на сайте Генеральной прокуратуры РФ указано, что на постах досмотра воздушной гавани не хватает работников для обеспечения безопасности. «Управление федеральной службы по надзору в сфере транспорта по УрФО объявило предостережение АО „Юграавиа“ из-за нарушения правил проведения досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности. Требование: на КПП и посты выделить необходимое для достижения целей досмотра количество работников, осуществляющих наблюдение и собеседование», — указано в документах ведомства. URA.RU направило в «Юграавиа» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. В настоящее время ответ на запрос агентства не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске (ХМАО) эвакуировали аэропорт. На аэровокзале отрабатывали действия при учебной тревоге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...