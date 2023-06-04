Транспортный надзор нашел нарушения безопасности в аэропорту Ханты-Мансийска

Транспортный надзор ХМАО обнаружил нарушения безопасности при проведении досмотра в международном аэропорту Ханты-Мансийска — АО «Юграавиа». В «Едином реестре проверок» на сайте Генеральной прокуратуры РФ указано, что на постах досмотра воздушной гавани не хватает работников для обеспечения безопасности.
«Управление федеральной службы по надзору в сфере транспорта по УрФО объявило предостережение АО „Юграавиа“ из-за нарушения правил проведения досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности. Требование: на КПП и посты выделить необходимое для достижения целей досмотра количество работников, осуществляющих наблюдение и собеседование», — указано в документах ведомства.
URA.RU направило в «Юграавиа» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. В настоящее время ответ на запрос агентства не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске (ХМАО) эвакуировали аэропорт. На аэровокзале отрабатывали действия при учебной тревоге.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.