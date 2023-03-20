В Ханты-Мансийске эвакуировали аэропорт

В аэропорту прошли учения
В Ханты-Мансийске (ХМАО) эвакуировали аэропорт во время отработки учебной тревоги. Информацию URA.RU подтвердили на самом предприятии.
«Проходили учения. Сейчас они уже закончились», — прокомментировали журналисту агентства в приемной аэропорта.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске эвакуировали посетителей торгового центра Green Park. Причиной стало задымление в одном кафе.
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