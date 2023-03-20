20 марта 2023

В Ханты-Мансийске эвакуировали аэропорт

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гражданская авиация. Пермь, аэрофлот, авиакатастрофа, спасатели мчс аэропорта, учения спасателей
В аэропорту прошли учения Фото:

В Ханты-Мансийске (ХМАО) эвакуировали аэропорт во время отработки учебной тревоги. Информацию URA.RU подтвердили на самом предприятии.

«Проходили учения. Сейчас они уже закончились», — прокомментировали журналисту агентства в приемной аэропорта.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске эвакуировали посетителей торгового центра Green Park. Причиной стало задымление в одном кафе.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Ханты-Мансийске (ХМАО) эвакуировали аэропорт во время отработки учебной тревоги. Информацию URA.RU подтвердили на самом предприятии. «Проходили учения. Сейчас они уже закончились», — прокомментировали журналисту агентства в приемной аэропорта. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске эвакуировали посетителей торгового центра Green Park. Причиной стало задымление в одном кафе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...