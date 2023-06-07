Челябинка с раком груди получила 1 млн рублей от страховой компании

В Челябинской области женщине с раком молочной железы выплатили страховую компенсацию в размере 1 млн рублей. Об этом URA.RU рассказал директор по продажам компании «ППФ Страхование жизни» Штефан Ванчек.
«За первый квартал в Челябинской области наша компания выплатила в качестве компенсаций 31 млн рублей. Самая крупная компенсация в размере 1 млн рублей осуществлена по риску „серьезные опасные заболевания“ женщине с раком молочной железы», — уточнил Ванчек.
Он добавил, что по региону спрос на накопительное страхование для взрослых вырос на 8,9% с начала года. Программы страхования включают 27 опасных заболеваний, например, инсульт, инфаркт, онкозаболевания.
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