07 июня 2023

Челябинка с раком груди получила 1 млн рублей от страховой компании

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , денежные купюры, деньги, пять тысяч
Всего с начала года компания выплатила 31 млн рублей в качестве компенсаций Фото:

В Челябинской области женщине с раком молочной железы выплатили страховую компенсацию в размере 1 млн рублей. Об этом URA.RU рассказал директор по продажам компании «ППФ Страхование жизни» Штефан Ванчек.

«За первый квартал в Челябинской области наша компания выплатила в качестве компенсаций 31 млн рублей. Самая крупная компенсация в размере 1 млн рублей осуществлена по риску „серьезные опасные заболевания“ женщине с раком молочной железы», — уточнил Ванчек.

Он добавил, что по региону спрос на накопительное страхование для взрослых вырос на 8,9% с начала года. Программы страхования включают 27 опасных заболеваний, например, инсульт, инфаркт, онкозаболевания.

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В Челябинской области женщине с раком молочной железы выплатили страховую компенсацию в размере 1 млн рублей. Об этом URA.RU рассказал директор по продажам компании «ППФ Страхование жизни» Штефан Ванчек. «За первый квартал в Челябинской области наша компания выплатила в качестве компенсаций 31 млн рублей. Самая крупная компенсация в размере 1 млн рублей осуществлена по риску „серьезные опасные заболевания“ женщине с раком молочной железы», — уточнил Ванчек. Он добавил, что по региону спрос на накопительное страхование для взрослых вырос на 8,9% с начала года. Программы страхования включают 27 опасных заболеваний, например, инсульт, инфаркт, онкозаболевания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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