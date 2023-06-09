Стали известны подробности о пострадавших при падении БПЛА в Воронеже

Губернатор Воронежа Гусев: при попадании БПЛА в жилой дом пострадали три человека
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, выбитые окна, стекла, жилой дом после взрыва
БПЛА повредил несколько квартир в Воронеже, заявили в управляющей компании (архивное фото) Фото:

При попадании БПЛА в жилой дом в Воронеже пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев. Повреждены несколько квартир.

«Трое человек посекло осколками стекла», — написал Гусев в своем telegram-канале. Помощь людям была оказана на месте. Госпитализация не потребовалась.

Сам Гусев прибыл на место. Там находятся все необходимые спецслужбы. Управляющая компания дома, куда попал беспилотник, сообщила о повреждении нескольких квартир. Там уточнили, что БПЛА влетел между вторым и третьим этажами.

Ранее о попадании беспилотника в жилой дом заявил губернатор Воронежской области. По данным СМИ, БПЛА мог направляться в сторону аэродрома «Балтимор».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
При попадании БПЛА в жилой дом в Воронеже пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев. Повреждены несколько квартир. «Трое человек посекло осколками стекла», — написал Гусев в своем telegram-канале. Помощь людям была оказана на месте. Госпитализация не потребовалась. Сам Гусев прибыл на место. Там находятся все необходимые спецслужбы. Управляющая компания дома, куда попал беспилотник, сообщила о повреждении нескольких квартир. Там уточнили, что БПЛА влетел между вторым и третьим этажами. Ранее о попадании беспилотника в жилой дом заявил губернатор Воронежской области. По данным СМИ, БПЛА мог направляться в сторону аэродрома «Балтимор».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...