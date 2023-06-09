Стали известны подробности о пострадавших при падении БПЛА в Воронеже

При попадании БПЛА в жилой дом в Воронеже пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев. Повреждены несколько квартир.
«Трое человек посекло осколками стекла», — написал Гусев в своем telegram-канале. Помощь людям была оказана на месте. Госпитализация не потребовалась.
Сам Гусев прибыл на место. Там находятся все необходимые спецслужбы. Управляющая компания дома, куда попал беспилотник, сообщила о повреждении нескольких квартир. Там уточнили, что БПЛА влетел между вторым и третьим этажами.
Ранее о попадании беспилотника в жилой дом заявил губернатор Воронежской области. По данным СМИ, БПЛА мог направляться в сторону аэродрома «Балтимор».
При попадании БПЛА в жилой дом в Воронеже пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев. Повреждены несколько квартир. «Трое человек посекло осколками стекла», — написал Гусев в своем telegram-канале. Помощь людям была оказана на месте. Госпитализация не потребовалась. Сам Гусев прибыл на место. Там находятся все необходимые спецслужбы. Управляющая компания дома, куда попал беспилотник, сообщила о повреждении нескольких квартир. Там уточнили, что БПЛА влетел между вторым и третьим этажами. Ранее о попадании беспилотника в жилой дом заявил губернатор Воронежской области. По данным СМИ, БПЛА мог направляться в сторону аэродрома «Балтимор».