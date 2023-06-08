Из-за скандала с взятками топ-менеджер АО «Россети Тюмень» остался без элитной машины и квартир

Из-за скандала с взятками топ-менеджер АО «Россети Тюмень» остался без элитной машины и двух квартир

09 июня 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

Суд арестовал имущество то-менеджера на сумму более 26 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший директор филиала АО «Россети Тюмень» «Тюменские электрические сети» из-за судов по дело о получении многомиллионных взяток лишился элитного автомобиля европейской марки, а также двух квартир. Информацию об этом сообщили в прокуратуре Тюменской области. «В ходе расследования на имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше 26 миллионов рублей. Среди конфискованного имущества — авто AUDI-Q8 2021 года выпуска, квартиры 120 и 180 квадратных метров», — указано в сообщении. Тюменскими правоохранительными органами в 2022 году был задержан директор Тюменского филиала АО «Россети Тюмень» Кирилл Стрельцов. По версии следствия, в период с февраля 2021 года по март 2022 года обвиняемый и два его заместителя получали взятки от руководителей подрядных организаций. Общий объем незаконных вознаграждений составил более 24 миллионов рублей.

Бывший директор филиала АО «Россети Тюмень» «Тюменские электрические сети» из-за судов по дело о получении многомиллионных взяток лишился элитного автомобиля европейской марки, а также двух квартир. Информацию об этом сообщили в прокуратуре Тюменской области. «В ходе расследования на имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше 26 миллионов рублей. Среди конфискованного имущества — авто AUDI-Q8 2021 года выпуска, квартиры 120 и 180 квадратных метров», — указано в сообщении. Тюменскими правоохранительными органами в 2022 году был задержан директор Тюменского филиала АО «Россети Тюмень» Кирилл Стрельцов. По версии следствия, в период с февраля 2021 года по март 2022 года обвиняемый и два его заместителя получали взятки от руководителей подрядных организаций. Общий объем незаконных вознаграждений составил более 24 миллионов рублей.