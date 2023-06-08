08 июня 2023

Из-за скандала с взятками топ-менеджер АО «Россети Тюмень» остался без элитной машины и квартир

Из-за скандала с взятками топ-менеджер АО «Россети Тюмень» остался без элитной машины и двух квартир
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, фемида, закон, наказание, преступление, правосудие, суд
Суд арестовал имущество то-менеджера на сумму более 26 миллионов рублей Фото:

Бывший директор филиала АО «Россети Тюмень» «Тюменские электрические сети» из-за судов по дело о получении многомиллионных взяток лишился элитного автомобиля европейской марки, а также двух квартир. Информацию об этом сообщили в прокуратуре Тюменской области.

«В ходе расследования на имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше 26 миллионов рублей. Среди конфискованного имущества — авто AUDI-Q8 2021 года выпуска, квартиры 120 и 180 квадратных метров», — указано в сообщении.

Тюменскими правоохранительными органами в 2022 году был задержан директор Тюменского филиала АО «Россети Тюмень» Кирилл Стрельцов. По версии следствия, в период с февраля 2021 года по март 2022 года обвиняемый и два его заместителя получали взятки от руководителей подрядных организаций. Общий объем незаконных вознаграждений составил более 24 миллионов рублей.

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Бывший директор филиала АО «Россети Тюмень» «Тюменские электрические сети» из-за судов по дело о получении многомиллионных взяток лишился элитного автомобиля европейской марки, а также двух квартир. Информацию об этом сообщили в прокуратуре Тюменской области. «В ходе расследования на имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше 26 миллионов рублей. Среди конфискованного имущества — авто AUDI-Q8 2021 года выпуска, квартиры 120 и 180 квадратных метров», — указано в сообщении. Тюменскими правоохранительными органами в 2022 году был задержан директор Тюменского филиала АО «Россети Тюмень» Кирилл Стрельцов. По версии следствия, в период с февраля 2021 года по март 2022 года обвиняемый и два его заместителя получали взятки от руководителей подрядных организаций. Общий объем незаконных вознаграждений составил более 24 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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