Командир «Ахмата» объяснил, зачем Шойгу отдал приказ о добровольцах

Командир «Ахмата» Алаудинов: контракт с Минобороны РФ был подписан для урегулирования соцпакета военных

Контракт с Минобороны РФ позволит добровольцам «Ахмата» урегулировать соцпакет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Контракт с Минобороны РФ был подписан «Ахматом» для урегулирования социального пакета его бойцов. Об этом сообщил командир отряда Апты Алаудинов.

«Я считаю, решение позволяет уравнять весь соцпакет для наших бойцов, которые добровольно пришли на фронт, и тех, которые служат в Министерстве обороны и сделать так, чтобы нам не пришлось выискивать юридические моменты», — заявил Алаудинов. Его слова передали в Минобороны РФ. Это поможет военнослужащим, которые получили ранение, или их родным в случае гибели бойца.

Он отметил, что в отрядах не было общего урегулированного социального пакета. «Решение, принятое в данном формате, является основополагающим и по сути своей сделает так, что наши подразделения будут уже уравнены во всех отношениях: и в соцпакетах, и в обеспечении», — сообщил командир отряда.

Ранее стало известно, что добровольческий отряд «Ахмат» первые подписали контракт с Минобороны РФ. Контракт определяет правовое регулирование и деятельность подразделений «Ахмат» в зоне проведения специальной военной операции.