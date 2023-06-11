Творчеством земляков поделился губернатор Моор в своих социальных сетях Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Хоровая капелла Тюменской филармонии в рамках празднования Дня России приняла участие во Всероссийской хоровой акции. Коллектив записал видео, в котором исполнил песню из кинофильма «Конь». Об этом сообщила пресс-служба правительства Тюменской области.

«Хоровая капелла Тюменской филармонии на фоне красот региона исполнила песню из кинофильма „Конь“ — „Я влюблен в тебя, Россия, влюблен…“. Эта композиция о любви к Родине давно приобрела „народный“ характер. Слушаем и наслаждаемся!» — пишут в пресс-службе.

Творчеством земляков поделился губернатор Тюменской области Александр Моор в своих социальных сетях. Он написал в посте, что гордится нашей великой страной и своей малой родиной — Тюменской областью.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Тюменской области обратился к тюменцам, чтобы поздравить их с Днем России. Он отметил, что только сообща можно справиться со всеми трудностями. Примером этого, по его словам, для страны стал период пандемии, когда россияне еще больше осознали важность единения нации.