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В Тюменской области ветеранам Курской битвы вручили памятные медали

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Поезд победы. Курган , пенсионер, ветеран, ветеран вов, медали и ордена
В Тюменской области проживает три ветерана Прохоровского сражения Фото:

В Тюменской области троих ветеранов Курской битвы наградили медалями «В память 80-летия Прохоровского сражения 12 июля 1943 года». Об этом сообщили в департаменте социального развития региона.

«В Тюменской области проживает три участника ВОВ, принимавших участие в Курской битве. Это Дикарев Александр Ефимович, Соболев Борис Ефимович и Тарасюк Тамара Михайловна. Им вручены медали „В память 80-летия Прохоровского сражения 12 июля 1943 года“», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Медали «В память 80-летия Прохоровского сражения 12 июля 1943 года» учреждены Белгородской областью в честь 80-й годовщины Курской битвы. Важнейшее сражение произошло на южном фарсе Курской дуги. После тяжелейших танковых боев под Прохоровкой советская армия остановила наступление противника. Эта битва стала завершающим этапом переломного периода борьбы с немецко-фашистскими захватчиками.

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В Тюменской области троих ветеранов Курской битвы наградили медалями «В память 80-летия Прохоровского сражения 12 июля 1943 года». Об этом сообщили в департаменте социального развития региона. «В Тюменской области проживает три участника ВОВ, принимавших участие в Курской битве. Это Дикарев Александр Ефимович, Соболев Борис Ефимович и Тарасюк Тамара Михайловна. Им вручены медали „В память 80-летия Прохоровского сражения 12 июля 1943 года“», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Медали «В память 80-летия Прохоровского сражения 12 июля 1943 года» учреждены Белгородской областью в честь 80-й годовщины Курской битвы. Важнейшее сражение произошло на южном фарсе Курской дуги. После тяжелейших танковых боев под Прохоровкой советская армия остановила наступление противника. Эта битва стала завершающим этапом переломного периода борьбы с немецко-фашистскими захватчиками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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