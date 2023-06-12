В Тюменской области ветеранам Курской битвы вручили памятные медали

В Тюменской области проживает три ветерана Прохоровского сражения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области троих ветеранов Курской битвы наградили медалями «В память 80-летия Прохоровского сражения 12 июля 1943 года». Об этом сообщили в департаменте социального развития региона.

«В Тюменской области проживает три участника ВОВ, принимавших участие в Курской битве. Это Дикарев Александр Ефимович, Соболев Борис Ефимович и Тарасюк Тамара Михайловна. Им вручены медали „В память 80-летия Прохоровского сражения 12 июля 1943 года“», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Медали «В память 80-летия Прохоровского сражения 12 июля 1943 года» учреждены Белгородской областью в честь 80-й годовщины Курской битвы. Важнейшее сражение произошло на южном фарсе Курской дуги. После тяжелейших танковых боев под Прохоровкой советская армия остановила наступление противника. Эта битва стала завершающим этапом переломного периода борьбы с немецко-фашистскими захватчиками.