ФСБ арестовала работников ОПК за работу на Киев

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, фсб, силовики, госбезопасность
ФСБ задержала работников ОПК РФ за работу на Украину Фото:

ФСБ арестовала работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) за работу на Украину. Об этом сообщает ведомство.

«ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность бывших работников организации оборонно-промышленного комплекса. Это граждане РФ и агенты Главного управления разведки Министерства обороны Украины, подозреваемые в передаче иностранной разведке технической документации и образцов изделий военного назначения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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ФСБ арестовала работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) за работу на Украину. Об этом сообщает ведомство. «ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность бывших работников организации оборонно-промышленного комплекса. Это граждане РФ и агенты Главного управления разведки Министерства обороны Украины, подозреваемые в передаче иностранной разведке технической документации и образцов изделий военного назначения», — сообщили в пресс-службе ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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