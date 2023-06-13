ФСБ арестовала работников ОПК за работу на Киев

ФСБ задержала работников ОПК РФ за работу на Украину
ФСБ арестовала работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) за работу на Украину. Об этом сообщает ведомство.
«ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность бывших работников организации оборонно-промышленного комплекса. Это граждане РФ и агенты Главного управления разведки Министерства обороны Украины, подозреваемые в передаче иностранной разведке технической документации и образцов изделий военного назначения», —
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