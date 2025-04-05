ABC: США охватили массовые протесты против Трампа

Тысячи демонстрантов вышли на улицы Бостона против политики президента США Дональда Трампа. Этот протест является одним из 1200 акций, проходящих во всех штатах. Об этом сообщают американские СМИ.
«Тысячи протестующих заполонили улицы Бостона, участвуя в антитрамповском митинге под лозунгом „Руки прочь!“. Это один из 1200 протестов, разворачивающихся во всех 50 штатах страны», — сообщает ABC.
Ранее RT сообщал, что Трамп объявил чрезвычайное положение в США и ввел импортные пошлины против почти всех стран мира, ссылаясь на угрозу торгового дефицита для национальной безопасности. Тарифы в размере от 10 до 50% будут установлены в ответ на торговые барьеры и недружественные действия партнеров США. В список попали более 200 государств и территорий, включая Украину и Евросоюз, но не Россию и Белоруссию.
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