Старший тренер национальной сборной РФ Валентина Родионенко выразила поддержку российским гимнастам в их решении отказаться от участия в предстоящих международных соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Она заявила, что спортсмены не должны подвергаться унижениям, связанным с необходимостью постоянного «вымаливания» виз. Как другие российские спортивные деятели отреагировали на решение гимнастов — в материале URA.RU.
Сестры Аверины: «Мы верим в торжество справедливости в мировом спорте»
Художественные гимнастки сестры Аверины поддержали решение коллег. Дина в беседе с RT заявила, что процесс рассмотрения заявок российских спортсменов далек от объективности. Ее сестра Арина добавила, что полностью разделяет позицию сборной, несмотря на важность международных соревнований, и верит в достижение справедливости.
Родионенко: «Это очередные провокации»
Старший тренер сборной Валентина Родионенко тоже поддержала решение российских спортсменов. Она в разговоре со Sport24 отметила, что гимнасты не должны постоянно унижаться и «вымаливать» визы. По ее словам, российским спортсменам систематически отказывают в визах для участия в международных турнирах. Она привела пример с ближайшим этапом Кубка мира в Хорватии, куда гимнасты не смогли отправиться из-за задержки оформления документов.
Нагорный: «Принято взвешенное решение»
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный сообщил, что решение россиян было коллективным и взвешенным. По его словам, спортсмены надеются на изменения в международной спортивной повестке и готовы вернуться, когда появится возможность выступать в полном составе.
Мельникова: «Чистый лист снова перед глазами»
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастики Ангелина Мельникова, которая выступает под нейтральным статусом, выразила свои чувства в социальных сетях, заявив, что весь день испытывала тревогу. «Чистый лист снова перед глазами», — написала она.
Вайцеховская: «Унизительные условия, нет гарантий нормального судейства»
Известный спортивный обозреватель Елена Вайцеховская в своем telegram-канале подчеркнула необходимость участия российских атлетов в зарубежных соревнованиях. Однако она отметила, что для российских спортсменов создаются «унизительные» условия, а также отсутствуют гарантии объективного судейства.
Минспорт РФ относится с уважением к решению россиян
Министерство спорта Российской Федерации выразило уважение к решению отечественных гимнастов не участвовать в соревнованиях, проводимых под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG), сообщил министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Он подчеркнул, что решение было принято самими спортсменами, которые продемонстрировали единство и приверженность принципу «один за всех и все за одного».
Почему российские гимнасты отказались от участия в международных соревнованиях
Решение российских гимнастов было принято после серии спорных решений FIG:
- Отказ из-за участия в концерте ко Дню защитника Отечества, где использовалась георгиевская ленточка, которую комитет назвал "провоенным символом".
- Запрет на выступление из-за фотографии с детьми в военной форме.
- Отказ спортсмену, подписавшемуся на группу с анонсом антидопингового диктанта (римская цифра V была расценена как "символ СВО").
- Отказ в допуске гимнаста из-за фото с экс-министром спорта Олегом Матыциным.
Федерация гимнастики России подтвердила, что продолжит защищать интересы спортсменов совместно с Олимпийским комитетом и Министерством спорта. В заявлении подчеркивается, что организация уважает решение гимнастов и понимает их позицию.
Позиция Кремля
Президент России Владимир Путин во время посещения Дворца самбо в Краснодаре 7 марта 2024 года согласился с мнением одной из спортсменок, что без участия российских атлетов крупные турниры теряют свой престиж и превращаются в «местечковые соревнования». В 2023 году президент дал поручение правительству разработать систему поощрения российских спортсменов, тренеров и специалистов, выступающих в условиях санкционного давления. В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится о необходимости предусмотреть различные формы материального стимулирования, включая дополнительные бюджетные ассигнования.
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