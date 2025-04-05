В Дубае расследуют крушение воздушного шара с россиянами

Полиция Дубая опровергла сведения о гибели туристов при падении аэростата

06 апреля 2025 в 01:01 Размер текста - 17 +

В ОАЭ опровергли информацию о гибели после падения воздушного шара Фото: Евгений Кузнецов © URA.RU В результате жесткой посадки воздушного шара с российскими туристами в Дубае, случившейся 23 марта, никто не погиб. Сведения СМИ о гибелях в ходе крушения летательного аппарата опровергла при расследовании происшествия полиция города. «В процессе приземления воздушного шара никто не погиб. Некоторые сообщения об инциденте, циркулирующие в СМИ, являются ложными и вводящими в заблуждение. Все травмы пострадавшим были классифицированы как легкие или средней степени тяжести. Людям была оказана немедленная медицинская помощь», — об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на полицию Дубая. Согласно предварительным выводам, инцидент был вызван ухудшением погодных условий во время посадки. Правоохранители продолжают расследование, призвав общественность и СМИ избегать распространения недостоверной информации. Как сообщало URA.RU ранее, случай в ОАЭ произошел во время часового экскурсионного тура от компании Rayna Tours. Когда воздушное судно оторвалось от земли, его полет сопровождался постоянными трясками. Около 40 минут спустя после взлета аэростат резко наклонился в сторону, после чего начал стремительное падение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате жесткой посадки воздушного шара с российскими туристами в Дубае, случившейся 23 марта, никто не погиб. Сведения СМИ о гибелях в ходе крушения летательного аппарата опровергла при расследовании происшествия полиция города. «В процессе приземления воздушного шара никто не погиб. Некоторые сообщения об инциденте, циркулирующие в СМИ, являются ложными и вводящими в заблуждение. Все травмы пострадавшим были классифицированы как легкие или средней степени тяжести. Людям была оказана немедленная медицинская помощь», — об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на полицию Дубая. Согласно предварительным выводам, инцидент был вызван ухудшением погодных условий во время посадки. Правоохранители продолжают расследование, призвав общественность и СМИ избегать распространения недостоверной информации. Как сообщало URA.RU ранее, случай в ОАЭ произошел во время часового экскурсионного тура от компании Rayna Tours. Когда воздушное судно оторвалось от земли, его полет сопровождался постоянными трясками. Около 40 минут спустя после взлета аэростат резко наклонился в сторону, после чего начал стремительное падение.