Мошенники стали рассылать опасные СМС о «записи на прием»

Мошенники начали рассылать сообщения, предупреждающие о записи на прием. В содержании этих сообщений присутствует ссылка, переход по которой приводит к загрузке вредоносного программного обеспечения. Об этом сообщает Life.
«Людям стали приходить странные сообщения с неизвестных номеров, которые предупреждают о „записи на прием“. <...> В сообщении приходит лишь уведомление о записи без указания, к какому конкретно специалисту вы записаны», — передает Life.
Эксперты настоятельно рекомендуют не переходить по этой ссылке, так как существует высокий риск заражения устройства вирусом, что обеспечит злоумышленникам доступ к денежным средствам. Россияне, получившие уведомления, заявляют, что ранее не проходили никакую регистрацию и не планировали запись.
Ранее руководитель отдела информационной безопасности в компании «Телеком биржа» Александр Блезнеков рассказал о распространенной схеме мошенничества, где жертвам неожиданно зачисляется значительная сумма денег на банковскую карту. Злоумышленники связываются с получателями, утверждая, что произошла ошибка, и просят перечислить деньги на другой счет. Человек может стать невольным участником операций по передаче незаконных финансовых средств, передает «360.ru».
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