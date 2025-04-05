Мошенники стали рассылать опасные СМС о «записи на прием»

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Перейдя по ссылке в сообщении, россияне рискуют заразить устройство вирусом
Перейдя по ссылке в сообщении, россияне рискуют заразить устройство вирусом Фото:

Мошенники начали рассылать сообщения, предупреждающие о записи на прием. В содержании этих сообщений присутствует ссылка, переход по которой приводит к загрузке вредоносного программного обеспечения. Об этом сообщает Life. 

«Людям стали приходить странные сообщения с неизвестных номеров, которые предупреждают о „записи на прием“. <...> В сообщении приходит лишь уведомление о записи без указания, к какому конкретно специалисту вы записаны», — передает Life.

Эксперты настоятельно рекомендуют не переходить по этой ссылке, так как существует высокий риск заражения устройства вирусом, что обеспечит злоумышленникам доступ к денежным средствам. Россияне, получившие уведомления, заявляют, что ранее не проходили никакую регистрацию и не планировали запись.

Ранее руководитель отдела информационной безопасности в компании «Телеком биржа» Александр Блезнеков рассказал о распространенной схеме мошенничества, где жертвам неожиданно зачисляется значительная сумма денег на банковскую карту. Злоумышленники связываются с получателями, утверждая, что произошла ошибка, и просят перечислить деньги на другой счет. Человек может стать невольным участником операций по передаче незаконных финансовых средств, передает «360.ru».

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Мошенники начали рассылать сообщения, предупреждающие о записи на прием. В содержании этих сообщений присутствует ссылка, переход по которой приводит к загрузке вредоносного программного обеспечения. Об этом сообщает Life.  «Людям стали приходить странные сообщения с неизвестных номеров, которые предупреждают о „записи на прием“. <...> В сообщении приходит лишь уведомление о записи без указания, к какому конкретно специалисту вы записаны», — передает Life. Эксперты настоятельно рекомендуют не переходить по этой ссылке, так как существует высокий риск заражения устройства вирусом, что обеспечит злоумышленникам доступ к денежным средствам. Россияне, получившие уведомления, заявляют, что ранее не проходили никакую регистрацию и не планировали запись. Ранее руководитель отдела информационной безопасности в компании «Телеком биржа» Александр Блезнеков рассказал о распространенной схеме мошенничества, где жертвам неожиданно зачисляется значительная сумма денег на банковскую карту. Злоумышленники связываются с получателями, утверждая, что произошла ошибка, и просят перечислить деньги на другой счет. Человек может стать невольным участником операций по передаче незаконных финансовых средств, передает «360.ru».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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