Британия и Франция на высшем уровне обсудили с Киевом отправку миротворцев

06 апреля 2025 в 07:08 Размер текста - 17 +

Встреча состоялась в столице Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин обсудил в Киеве возможность отправки туда миротворческих сил. Встреча состоялась с главами генштабов Франции и Украины. Новость по теме В МИД РФ раскрыли, от каких стран точно не примут миротворцев «В рамках усилий Великобритании по созданию коалиции начальник штаба обороны, адмирал сэр Тони Радакин встретился с украинскими и французскими коллегами в Киеве. Главы генштабов рассмотрели структуру, размер и состав любых будущих сил по поддержанию безопасности на Украине», — цитирует сообщение британского министерства обороны РИА Новости. Имена представителей Франции и Украины, участвовавших в переговорах, в официальном заявлении министерства не указываются. Другие подробности встречи не приводятся. Ранее о встрече по вопросам размещения на территории страны миротворческого контингента написал в своем telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что есть ощутимый прогресс и первые детали относительно этого вопроса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин обсудил в Киеве возможность отправки туда миротворческих сил. Встреча состоялась с главами генштабов Франции и Украины. «В рамках усилий Великобритании по созданию коалиции начальник штаба обороны, адмирал сэр Тони Радакин встретился с украинскими и французскими коллегами в Киеве. Главы генштабов рассмотрели структуру, размер и состав любых будущих сил по поддержанию безопасности на Украине», — цитирует сообщение британского министерства обороны РИА Новости. Имена представителей Франции и Украины, участвовавших в переговорах, в официальном заявлении министерства не указываются. Другие подробности встречи не приводятся. Ранее о встрече по вопросам размещения на территории страны миротворческого контингента написал в своем telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что есть ощутимый прогресс и первые детали относительно этого вопроса.