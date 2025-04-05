05 апреля 2025

Британия и Франция на высшем уровне обсудили с Киевом отправку миротворцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, чиновник, переговоры, портфель, министр, должность, дипломат
Встреча состоялась в столице Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин обсудил в Киеве возможность отправки туда миротворческих сил. Встреча состоялась с главами генштабов Франции и Украины.

Новость по теме
В МИД РФ раскрыли, от каких стран точно не примут миротворцев

«В рамках усилий Великобритании по созданию коалиции начальник штаба обороны, адмирал сэр Тони Радакин встретился с украинскими и французскими коллегами в Киеве. Главы генштабов рассмотрели структуру, размер и состав любых будущих сил по поддержанию безопасности на Украине», — цитирует сообщение британского министерства обороны РИА Новости.

Имена представителей Франции и Украины, участвовавших в переговорах, в официальном заявлении министерства не указываются. Другие подробности встречи не приводятся.

Ранее о встрече по вопросам размещения на территории страны миротворческого контингента написал в своем telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что есть ощутимый прогресс и первые детали относительно этого вопроса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин обсудил в Киеве возможность отправки туда миротворческих сил. Встреча состоялась с главами генштабов Франции и Украины. «В рамках усилий Великобритании по созданию коалиции начальник штаба обороны, адмирал сэр Тони Радакин встретился с украинскими и французскими коллегами в Киеве. Главы генштабов рассмотрели структуру, размер и состав любых будущих сил по поддержанию безопасности на Украине», — цитирует сообщение британского министерства обороны РИА Новости. Имена представителей Франции и Украины, участвовавших в переговорах, в официальном заявлении министерства не указываются. Другие подробности встречи не приводятся. Ранее о встрече по вопросам размещения на территории страны миротворческого контингента написал в своем telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что есть ощутимый прогресс и первые детали относительно этого вопроса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...