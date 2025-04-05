05 апреля 2025

Mysl Polska: Украине осталось бороться лишь за степень зависимости от США

© Служба новостей «URA.RU»
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США, ЕС, Украина. Создано в Midjourney, флаг украины, флаг сша
Украина попала в крайне зависимое положение от США Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Украина превратилась в объект для коммерческой эксплуатации, выходящей за рамки обычных межгосударственных отношений. Причем сегодня страна борется исключительно за степень вассальной зависимости от США. Об этом пишет польская общественно-политическая газета Mysl Polska.

«Украина станет исключительной колонией для американцев. Они станут фактическими владельцами или рантье наиболее перспективных отраслей экономики страны, разрушенной конфликтом», — написала Mysl Polska.

По мнению издания, Украина перестала бороться за независимость, суверенитет и территориальную целостность. Сегодня Киеву важна только степень, масштаб и вектор вассальной зависимости.

Как отмечало URA.RU ранее, по сведениям британской газеты The Times, Соединенные Штаты оказывают давление на Украину для подписания нового соглашения, которое позволит Вашингтону контролировать ее природные ресурсы. Документ значительно расширяет условия предыдущего договора, ставя Киев в очень зависимое и подчиненное положение.

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Украина превратилась в объект для коммерческой эксплуатации, выходящей за рамки обычных межгосударственных отношений. Причем сегодня страна борется исключительно за степень вассальной зависимости от США. Об этом пишет польская общественно-политическая газета Mysl Polska. «Украина станет исключительной колонией для американцев. Они станут фактическими владельцами или рантье наиболее перспективных отраслей экономики страны, разрушенной конфликтом», — написала Mysl Polska. По мнению издания, Украина перестала бороться за независимость, суверенитет и территориальную целостность. Сегодня Киеву важна только степень, масштаб и вектор вассальной зависимости. Как отмечало URA.RU ранее, по сведениям британской газеты The Times, Соединенные Штаты оказывают давление на Украину для подписания нового соглашения, которое позволит Вашингтону контролировать ее природные ресурсы. Документ значительно расширяет условия предыдущего договора, ставя Киев в очень зависимое и подчиненное положение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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