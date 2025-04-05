05 апреля 2025

В Мордовии ввели режим ЧС после атаки дрона: главное об СВО за 5 апреля

В Саранске ввели режим ЧС после ночной атаки дрона
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ атаковали российские регионы ночью
ВСУ атаковали российские регионы ночью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Саранске, столице Республики Мордовия, введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за атаки беспилотника на местное предприятие. Об этом информировал глава республики Артем Здунов. По его словам, так было сделано ради безопасности жителей.

В Курской области священник сбил два украинских дрона из ружья-двустволки, а Донецк впервые с начала СВО подвергся массированной атаке дронов. Что произошло в зоне спецоперации — в материале URA.RU. 

ВСУ атаковали Саранск

Ночью Украина запустила беспилотники по территории РФ. Один из них упал на территории предприятия в Саранске (Мордовия, находится рядом с Тамбовом). 

«После сегодняшней атаки БПЛА приняли решение — ради безопасности наших жителей ввести в Саранске режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня», — сообщил Артем Здунов в своем telegram-канале. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие. 

Российский священник сбил два украинских дрона из ружья-двустволки

Иерей Игорь Васюков, пребывающий на службе в Курской епархии, принимал участие в эвакуации гражданских лиц из поселения Суджа. В ходе данной операции ему удалось нейтрализовать два дрона украинских сил, используя охотничье ружье-двустволку.

В официальном сообщении от митрополита указывается: «Отец Игорь, используя ружье-двустволку, сбил два дрона противника. Тот пытался атаковать транспортное средство».  

Донецк впервые с начала СВО подвергся массированной атаке дронов ВСУ

Впервые с момента начала СВО Донецк подвергся серьезной атаке с использованием ударных беспилотников. Об этом заявили в управлении по документированию военных преступлений при администрации главы и правительства ДНР.

«Эта ночная атака использованием ударных дронов дальнего радиуса действия является первой такого рода с начала конфликта», — отмечается в сообщении. Согласно данным пресс-службы УФСБ России по ДНР, оборонные силы смогли нейтрализовать атаку, успешно применив системы противовоздушной обороны и уничтожив 28 беспилотников противника.

Украина продолжает нарушать энергетическое перемирие 

Министерство обороны РФ обвинило Украину в значительном увеличении атак на энергетическую инфраструктуру России, несмотря на обещания главы страны Владимира Зеленского о прекращении таких действий на месяц. Об этом стало известно из официального заявления ведомства.

«С утра пятницы 4 апреля киевский режим вопреки всем заявлениям и взятым на себя Зеленским обязательствам перед американской стороной о прекращении на 30 дней ударов по российским энергетическим объектам кратно нарастил количество односторонних атак с применением БПЛА и артиллерийских боеприпасов по энергетической инфраструктуре российских регионов», — сообщили в Минобороны РФ. Это уже не первый случай, когда Украина нарушает специальный режим. 

Российские военные уничтожили в Курской области 15 бригад ВСУ

В ходе боевых сражений на территории Курской области группировка «Север» нанесла значительные потери Вооруженным силам Украины (ВСУ). По данным РИА Новости, украинская сторона потеряла 15 механизированных бригад.

Источник пояснил, что к таким выводам пришли после подсчета безвозвратных потерь в рамках боевых подразделений. «В общей сложности потери противника составили более 72 тысяч человек, из которых 22 тысячи погибли, а свыше 50 тысяч получили ранения. Эти цифры поражают», — отметил информатор. 

Российский «Змей Горыныч» показал себя в зоне СВО 

В зоне СВО произошел интенсивный взрыв после применения российской установки для разминирования УР-77, известной также как «Метеорит». Данный инцидент был зафиксирован с помощью дрон-камеры и размещен на telegram-канале «Военное дело».

Видеозапись демонстрирует момент, когда установка выпускает заряд в направлении цели в лесной зоне. Через несколько секунд последовал мощный взрыв, в результате которого в воздух поднялись столбы дыма и пламени. В комментариях к видео уточняется, что УР-77 также носит неофициальное наименование «Змей Горыныч». Официальные представители Минобороны пока не предоставили комментариев. 

Зеленский распускает интригу о размещении на Украине миротворцев

Владимир Зеленский провел переговоры о возможности развертывания миротворческого контингента на территории Украины. В ходе встречи с руководителями военных штабов Великобритании и Франции украинский лидер обсудил начальные аспекты этой инициативы.

«Мы достигли заметного прогресса и определили первые элементы касательно размещения контингента безопасности от наших партнеров», — отметил Зеленский. Он также проинформировал о результатах обсуждения в своем telegram-канале. Больше подробностей он не привел.

При этом первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский в очередной раз напомнил об опасном последствии такого хода. По его словам, если на Украине появятся миротворцы без одобрения ООН, то это будет означать, что ЕС уже напрямую участвует в конфликте. При этом он отметил, что в ООН пока не ведутся такие рассуждения. 

Украинские артиллеристы обстреляли семью с ребенком при эвакуации из Гуево

В Курской области, в населенном пункте Гуево Суджанского района, произошел инцидент, в результате которого мирные жители оказались под обстрелом из минометов, осуществляемым ВСУ. Среди пострадавших была и несовершеннолетняя девушка. О пережитом ужасе она рассказала «Пятому каналу».

«Мы вышли из подвала, дошли уже до середины улицы, как начались прилеты. Мы прошли три метра, упали, потому что опять что-то свистело. И так мы шли до самого леса», — поделилась подробностями Олеся.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Саранске, столице Республики Мордовия, введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за атаки беспилотника на местное предприятие. Об этом информировал глава республики Артем Здунов. По его словам, так было сделано ради безопасности жителей. В Курской области священник сбил два украинских дрона из ружья-двустволки, а Донецк впервые с начала СВО подвергся массированной атаке дронов. Что произошло в зоне спецоперации — в материале URA.RU.  ВСУ атаковали Саранск Ночью Украина запустила беспилотники по территории РФ. Один из них упал на территории предприятия в Саранске (Мордовия, находится рядом с Тамбовом).  «После сегодняшней атаки БПЛА приняли решение — ради безопасности наших жителей ввести в Саранске режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня», — сообщил Артем Здунов в своем telegram-канале. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие.  Российский священник сбил два украинских дрона из ружья-двустволки Иерей Игорь Васюков, пребывающий на службе в Курской епархии, принимал участие в эвакуации гражданских лиц из поселения Суджа. В ходе данной операции ему удалось нейтрализовать два дрона украинских сил, используя охотничье ружье-двустволку. В официальном сообщении от митрополита указывается: «Отец Игорь, используя ружье-двустволку, сбил два дрона противника. Тот пытался атаковать транспортное средство».   Донецк впервые с начала СВО подвергся массированной атаке дронов ВСУ Впервые с момента начала СВО Донецк подвергся серьезной атаке с использованием ударных беспилотников. Об этом заявили в управлении по документированию военных преступлений при администрации главы и правительства ДНР. «Эта ночная атака использованием ударных дронов дальнего радиуса действия является первой такого рода с начала конфликта», — отмечается в сообщении. Согласно данным пресс-службы УФСБ России по ДНР, оборонные силы смогли нейтрализовать атаку, успешно применив системы противовоздушной обороны и уничтожив 28 беспилотников противника. Украина продолжает нарушать энергетическое перемирие  Министерство обороны РФ обвинило Украину в значительном увеличении атак на энергетическую инфраструктуру России, несмотря на обещания главы страны Владимира Зеленского о прекращении таких действий на месяц. Об этом стало известно из официального заявления ведомства. «С утра пятницы 4 апреля киевский режим вопреки всем заявлениям и взятым на себя Зеленским обязательствам перед американской стороной о прекращении на 30 дней ударов по российским энергетическим объектам кратно нарастил количество односторонних атак с применением БПЛА и артиллерийских боеприпасов по энергетической инфраструктуре российских регионов», — сообщили в Минобороны РФ. Это уже не первый случай, когда Украина нарушает специальный режим.  Российские военные уничтожили в Курской области 15 бригад ВСУ В ходе боевых сражений на территории Курской области группировка «Север» нанесла значительные потери Вооруженным силам Украины (ВСУ). По данным РИА Новости, украинская сторона потеряла 15 механизированных бригад. Источник пояснил, что к таким выводам пришли после подсчета безвозвратных потерь в рамках боевых подразделений. «В общей сложности потери противника составили более 72 тысяч человек, из которых 22 тысячи погибли, а свыше 50 тысяч получили ранения. Эти цифры поражают», — отметил информатор.  Российский «Змей Горыныч» показал себя в зоне СВО  В зоне СВО произошел интенсивный взрыв после применения российской установки для разминирования УР-77, известной также как «Метеорит». Данный инцидент был зафиксирован с помощью дрон-камеры и размещен на telegram-канале «Военное дело». Видеозапись демонстрирует момент, когда установка выпускает заряд в направлении цели в лесной зоне. Через несколько секунд последовал мощный взрыв, в результате которого в воздух поднялись столбы дыма и пламени. В комментариях к видео уточняется, что УР-77 также носит неофициальное наименование «Змей Горыныч». Официальные представители Минобороны пока не предоставили комментариев.  Зеленский распускает интригу о размещении на Украине миротворцев Владимир Зеленский провел переговоры о возможности развертывания миротворческого контингента на территории Украины. В ходе встречи с руководителями военных штабов Великобритании и Франции украинский лидер обсудил начальные аспекты этой инициативы. «Мы достигли заметного прогресса и определили первые элементы касательно размещения контингента безопасности от наших партнеров», — отметил Зеленский. Он также проинформировал о результатах обсуждения в своем telegram-канале. Больше подробностей он не привел. При этом первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский в очередной раз напомнил об опасном последствии такого хода. По его словам, если на Украине появятся миротворцы без одобрения ООН, то это будет означать, что ЕС уже напрямую участвует в конфликте. При этом он отметил, что в ООН пока не ведутся такие рассуждения.  Украинские артиллеристы обстреляли семью с ребенком при эвакуации из Гуево В Курской области, в населенном пункте Гуево Суджанского района, произошел инцидент, в результате которого мирные жители оказались под обстрелом из минометов, осуществляемым ВСУ. Среди пострадавших была и несовершеннолетняя девушка. О пережитом ужасе она рассказала «Пятому каналу». «Мы вышли из подвала, дошли уже до середины улицы, как начались прилеты. Мы прошли три метра, упали, потому что опять что-то свистело. И так мы шли до самого леса», — поделилась подробностями Олеся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...