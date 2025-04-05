В Мордовии ввели режим ЧС после атаки дрона: главное об СВО за 5 апреля

В Саранске, столице Республики Мордовия, введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за атаки беспилотника на местное предприятие. Об этом информировал глава республики Артем Здунов. По его словам, так было сделано ради безопасности жителей.
В Курской области священник сбил два украинских дрона из ружья-двустволки, а Донецк впервые с начала СВО подвергся массированной атаке дронов. Что произошло в зоне спецоперации — в материале URA.RU.
ВСУ атаковали Саранск
Ночью Украина запустила беспилотники по территории РФ. Один из них упал на территории предприятия в Саранске (Мордовия, находится рядом с Тамбовом).
«После сегодняшней атаки БПЛА приняли решение — ради безопасности наших жителей ввести в Саранске режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня», — сообщил Артем Здунов в своем telegram-канале. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие.
Российский священник сбил два украинских дрона из ружья-двустволки
Иерей Игорь Васюков, пребывающий на службе в Курской епархии, принимал участие в эвакуации гражданских лиц из поселения Суджа. В ходе данной операции ему удалось нейтрализовать два дрона украинских сил, используя охотничье ружье-двустволку.
В официальном сообщении от митрополита указывается: «Отец Игорь, используя ружье-двустволку, сбил два дрона противника. Тот пытался атаковать транспортное средство».
Донецк впервые с начала СВО подвергся массированной атаке дронов ВСУ
Впервые с момента начала СВО Донецк подвергся серьезной атаке с использованием ударных беспилотников. Об этом заявили в управлении по документированию военных преступлений при администрации главы и правительства ДНР.
«Эта ночная атака использованием ударных дронов дальнего радиуса действия является первой такого рода с начала конфликта», — отмечается в сообщении. Согласно данным пресс-службы УФСБ России по ДНР, оборонные силы смогли нейтрализовать атаку, успешно применив системы противовоздушной обороны и уничтожив 28 беспилотников противника.
Украина продолжает нарушать энергетическое перемирие
Министерство обороны РФ обвинило Украину в значительном увеличении атак на энергетическую инфраструктуру России, несмотря на обещания главы страны Владимира Зеленского о прекращении таких действий на месяц. Об этом стало известно из официального заявления ведомства.
«С утра пятницы 4 апреля киевский режим вопреки всем заявлениям и взятым на себя Зеленским обязательствам перед американской стороной о прекращении на 30 дней ударов по российским энергетическим объектам кратно нарастил количество односторонних атак с применением БПЛА и артиллерийских боеприпасов по энергетической инфраструктуре российских регионов», — сообщили в Минобороны РФ. Это уже не первый случай, когда Украина нарушает специальный режим.
Российские военные уничтожили в Курской области 15 бригад ВСУ
В ходе боевых сражений на территории Курской области группировка «Север» нанесла значительные потери Вооруженным силам Украины (ВСУ). По данным РИА Новости, украинская сторона потеряла 15 механизированных бригад.
Источник пояснил, что к таким выводам пришли после подсчета безвозвратных потерь в рамках боевых подразделений. «В общей сложности потери противника составили более 72 тысяч человек, из которых 22 тысячи погибли, а свыше 50 тысяч получили ранения. Эти цифры поражают», — отметил информатор.
Российский «Змей Горыныч» показал себя в зоне СВО
В зоне СВО произошел интенсивный взрыв после применения российской установки для разминирования УР-77, известной также как «Метеорит». Данный инцидент был зафиксирован с помощью дрон-камеры и размещен на telegram-канале «Военное дело».
Видеозапись демонстрирует момент, когда установка выпускает заряд в направлении цели в лесной зоне. Через несколько секунд последовал мощный взрыв, в результате которого в воздух поднялись столбы дыма и пламени. В комментариях к видео уточняется, что УР-77 также носит неофициальное наименование «Змей Горыныч». Официальные представители Минобороны пока не предоставили комментариев.
Зеленский распускает интригу о размещении на Украине миротворцев
Владимир Зеленский провел переговоры о возможности развертывания миротворческого контингента на территории Украины. В ходе встречи с руководителями военных штабов Великобритании и Франции украинский лидер обсудил начальные аспекты этой инициативы.
«Мы достигли заметного прогресса и определили первые элементы касательно размещения контингента безопасности от наших партнеров», — отметил Зеленский. Он также проинформировал о результатах обсуждения в своем telegram-канале. Больше подробностей он не привел.
При этом первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский в очередной раз напомнил об опасном последствии такого хода. По его словам, если на Украине появятся миротворцы без одобрения ООН, то это будет означать, что ЕС уже напрямую участвует в конфликте. При этом он отметил, что в ООН пока не ведутся такие рассуждения.
Украинские артиллеристы обстреляли семью с ребенком при эвакуации из Гуево
В Курской области, в населенном пункте Гуево Суджанского района, произошел инцидент, в результате которого мирные жители оказались под обстрелом из минометов, осуществляемым ВСУ. Среди пострадавших была и несовершеннолетняя девушка. О пережитом ужасе она рассказала «Пятому каналу».
«Мы вышли из подвала, дошли уже до середины улицы, как начались прилеты. Мы прошли три метра, упали, потому что опять что-то свистело. И так мы шли до самого леса», — поделилась подробностями Олеся.
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