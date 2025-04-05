05 апреля 2025

Для рыбаков в России ввели новые законы

Правительство утвердило новшества в законе о рыболовстве в России
© Служба новостей «URA.RU»
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Теперь досмотры касательно рыбной ловли будут проводиться жестче
Теперь досмотры касательно рыбной ловли будут проводиться жестче Фото:

Правительство РФ внесло изменения в Положение о федеральном государственном контроле в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. Теперь государство будет проводить более тщательные рейды. Изменения были утверждены постановлением, подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным, что отражено в официальном документе.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. Утвержденное постановлением правительства РФ от 25 июня 2021 года», — сказано в положении, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Среди ключевых нововведений — добавление раздела «XI. Специальный режим государственного контроля (надзора) (постоянный рейд)», который будет осуществляться на внутренних водных объектах, в водоохранных зонах и на прибрежных защитных полосах. Это изменение направлено на усиление контроля за соблюдением законодательства в сфере рыболовства и охраны водных биологических ресурсов. Регулярные проверки будут проводить в отношении транспортных средств, объектов производства, а также действий и операций под наблюдением ответственных лиц.

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Правительство РФ внесло изменения в Положение о федеральном государственном контроле в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. Теперь государство будет проводить более тщательные рейды. Изменения были утверждены постановлением, подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным, что отражено в официальном документе. «Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. Утвержденное постановлением правительства РФ от 25 июня 2021 года», — сказано в положении, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации. Среди ключевых нововведений — добавление раздела «XI. Специальный режим государственного контроля (надзора) (постоянный рейд)», который будет осуществляться на внутренних водных объектах, в водоохранных зонах и на прибрежных защитных полосах. Это изменение направлено на усиление контроля за соблюдением законодательства в сфере рыболовства и охраны водных биологических ресурсов. Регулярные проверки будут проводить в отношении транспортных средств, объектов производства, а также действий и операций под наблюдением ответственных лиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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