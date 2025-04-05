Для рыбаков в России ввели новые законы

Правительство РФ внесло изменения в Положение о федеральном государственном контроле в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. Теперь государство будет проводить более тщательные рейды. Изменения были утверждены постановлением, подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным, что отражено в официальном документе.
«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. Утвержденное постановлением правительства РФ от 25 июня 2021 года», — сказано в положении, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.
Среди ключевых нововведений — добавление раздела «XI. Специальный режим государственного контроля (надзора) (постоянный рейд)», который будет осуществляться на внутренних водных объектах, в водоохранных зонах и на прибрежных защитных полосах. Это изменение направлено на усиление контроля за соблюдением законодательства в сфере рыболовства и охраны водных биологических ресурсов. Регулярные проверки будут проводить в отношении транспортных средств, объектов производства, а также действий и операций под наблюдением ответственных лиц.
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