Если Россия завладеет ресурсами Украины, это станет катастрофой для союзников Киева. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«Если Россия завладеет этими ресурсами Украины, это станет катастрофой для союзников Киева. После многих лет попыток противостоять российскому влиянию и присоединиться к Западу многие рефлекторно положительно относятся к американским инвестициям и готовы использовать свои природные ресурсы для поддержки самого важного испытания страны — отражения России», — говорится на сайте Politico. Однако издание отмечает скепсис среди украинцев — люди сомневаются в условиях сотрудничества Украины и США и задаются вопросом, можно ли доверять администрации президента США Дональда Трампа.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Украины опасаются сделки Трампа по редкоземельным металлам, которая может передать значительные ресурсы США. Они надеются, что Трамп не обманет их и что Украина получит свою долю доходов.
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