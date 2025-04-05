В Госдуме рассказали, как получать высокую пенсию

В России для получения высокой пенсии необходимо работать официально и иметь высокий уровень заработной платы. Об этом сообщила члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб.
«(Для получения высокой пенсии, — прим. URA.RU) важно иметь высокую заработную плату, потому что чем выше заработная плата, тем больше ИПК — до 10 баллов можно набрать за год работы», — рассказала Светлана Бессараб в беседе с Lenta.ru. Она также добавила, что использование неофициальных схем оплаты труда приводит к уменьшению страховых взносов и соответственно к снижению индивидуальных пенсионных коэффициентов. Однако прежде всего, по ее словам, необходимо работать в реальном секторе экономики или на госслужбе.
Кроме того, Бессараб подчеркнула, что для повышения будущей пенсии полезно формировать добровольные пенсионные сбережения. Государство может поддержать такие инициативы дофинансированием до 360 тысяч рублей. Некоторые работодатели также предлагают софинансирование добровольных сбережений как часть социального пакета для своих сотрудников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.