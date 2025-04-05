05 апреля 2025

Россиянам пообещали рост цен на популярные продукты в апреле

Финансист Долгова: ряд продуктов подорожают в России в середине весны
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Православная Пасха в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, пасха, прихожане, служба, религия, куличи пасхальные, православие
В течение месяца поднимутся цены на ингридиенты для куличей Фото:

В апреле цены на ряд продовольственных товаров могут вырасти из-за Пасхи. Еще одно повышение произойдет ближе к майским праздникам, когда начнется сезон шашлыков. В частности, на 3-5% подорожают яйца, мука, творог, сливочное масло, мясо. Об этом сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Мария Долгова.

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«Динамику цен в апреле традиционно будет определять Пасха, которую празднуют 20 числа. В преддверии праздника значительно возрастает спрос на яйца, которые используются для куличей — они могут подорожать на 4-7%. Кроме того, ожидается увеличение цен на другие ингредиенты для праздничных блюд, такие как мука, творог, сливочное масло и маргарин», — процитировало Долгову информационное агентство «Прайм».

Долгова добавила, что также нужно ожидать роста цен на мясо. Традиционно он произойдет накануне сезона шашлыков — к майским праздникам. В среднем ценники на эту продукцию подрастут на 4-10%.

Между тем, в 2025 году ожидается увеличение вылова лососевых в России по сравнению с предыдущим годом. При отсутствии спекуляций цены на икру могут продолжить снижаться.

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В апреле цены на ряд продовольственных товаров могут вырасти из-за Пасхи. Еще одно повышение произойдет ближе к майским праздникам, когда начнется сезон шашлыков. В частности, на 3-5% подорожают яйца, мука, творог, сливочное масло, мясо. Об этом сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Мария Долгова. «Динамику цен в апреле традиционно будет определять Пасха, которую празднуют 20 числа. В преддверии праздника значительно возрастает спрос на яйца, которые используются для куличей — они могут подорожать на 4-7%. Кроме того, ожидается увеличение цен на другие ингредиенты для праздничных блюд, такие как мука, творог, сливочное масло и маргарин», — процитировало Долгову информационное агентство «Прайм». Долгова добавила, что также нужно ожидать роста цен на мясо. Традиционно он произойдет накануне сезона шашлыков — к майским праздникам. В среднем ценники на эту продукцию подрастут на 4-10%. Между тем, в 2025 году ожидается увеличение вылова лососевых в России по сравнению с предыдущим годом. При отсутствии спекуляций цены на икру могут продолжить снижаться.
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Ссылки по теме
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