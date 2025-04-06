Российские бойцы группировки «Запад» за последние сутки уничтожили значительное количество военной техники и личного состава ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. По его словам, в ходе боевых действий были уничтожены свыше 250 украинских боевиков, а также пять станций спутниковой связи Starlink.
«Уничтожены 33 пункта управления БПЛА, пять станций спутниковой связи Starlink и полевой склад боеприпасов... За сутки потери противника составили свыше 250 боевиков...» — передает ТАСС слова Бигма.
Также были уничтожены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 22 украинских беспилотника. Бигма уточнил, что в ходе контрбатарейной борьбы были ликвидированы различные артиллерийские установки, включая «Гвоздику», Krab и Panzerhaubitze 2000, а также четыре артиллерийских орудия, в том числе западного производства.
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