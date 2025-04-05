05 апреля 2025

Guardian: Трамп спровоцировал массовые протесты в центре Лондона

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Трамп ранее ввел пошлины почти против всего мира
Трамп ранее ввел пошлины почти против всего мира Фото:
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Сотни человек приняли участие в протестах в центре Лондона, выражая недовольство политикой президента США Дональда Трампа, сообщает газета The Guardian. Акция под названием «Hands Off» («Руки прочь») состоялась на Трафальгарской площади и входит в число глобальных демонстраций против администрации американского лидера.

«Сотни протестующих собрались в центре Лондона в рамках глобальных демонстраций против администрации Трампа», — отмечает издание Guardian. Участники акции выразили недовольство, держа в руках баннеры с лозунгами вроде «Нет ненависти MAGA» и «Трампа на помойку».

Данные мероприятия проходили не только в Лондоне, но и в других крупных городах мира, включая Берлин, Париж и несколько городов США. Масштаб недовольства действиями президента Трампа среди граждан различных стран привел к протестам по всему миру. Ранее Трамп ввел пошлины почти против всего мира. Подробности об этом — в сюжете URA.RU.

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Сотни человек приняли участие в протестах в центре Лондона, выражая недовольство политикой президента США Дональда Трампа, сообщает газета The Guardian. Акция под названием «Hands Off» («Руки прочь») состоялась на Трафальгарской площади и входит в число глобальных демонстраций против администрации американского лидера. «Сотни протестующих собрались в центре Лондона в рамках глобальных демонстраций против администрации Трампа», — отмечает издание Guardian. Участники акции выразили недовольство, держа в руках баннеры с лозунгами вроде «Нет ненависти MAGA» и «Трампа на помойку». Данные мероприятия проходили не только в Лондоне, но и в других крупных городах мира, включая Берлин, Париж и несколько городов США. Масштаб недовольства действиями президента Трампа среди граждан различных стран привел к протестам по всему миру. Ранее Трамп ввел пошлины почти против всего мира. Подробности об этом — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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