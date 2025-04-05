Guardian: Трамп спровоцировал массовые протесты в центре Лондона

Сотни человек приняли участие в протестах в центре Лондона, выражая недовольство политикой президента США Дональда Трампа, сообщает газета The Guardian. Акция под названием «Hands Off» («Руки прочь») состоялась на Трафальгарской площади и входит в число глобальных демонстраций против администрации американского лидера.
«Сотни протестующих собрались в центре Лондона в рамках глобальных демонстраций против администрации Трампа», — отмечает издание Guardian. Участники акции выразили недовольство, держа в руках баннеры с лозунгами вроде «Нет ненависти MAGA» и «Трампа на помойку».
Данные мероприятия проходили не только в Лондоне, но и в других крупных городах мира, включая Берлин, Париж и несколько городов США. Масштаб недовольства действиями президента Трампа среди граждан различных стран привел к протестам по всему миру. Ранее Трамп ввел пошлины почти против всего мира. Подробности об этом — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.