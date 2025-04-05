Легендарный чешский хоккеист Ягр аплодировал Овечкину после рекорда в НХЛ

Олимпийский чемпион Яромир Ягр из Чехии выразил восхищение достижениями российского хоккеиста Александра Овечкина, который повторил рекорд по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), установленный Уэйном Гретцки. Свои эмоции Ягр передал, выложив видео момента достижения исторического результата.
«Что за сцена!» — так оценил Ягр момент, когда Овечкин забросил свою 894-ю шайбу, сравнявшись с рекордом Гретцки. В своем сообщении, опубликованном в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России), чех также добавил эмодзи в виде аплодисментов, подчеркивая свое восхищение успехом коллеги по спорту.
Это знаменательное событие для мирового хоккея произошло во время матча регулярного сезона НХЛ, где команда «Вашингтон Кэпиталз» обыграла «Чикаго» со счетом 5:3. В этой игре Овечкин не только повторил рекорд Гретцки по количеству голов за карьеру, но и стал единоличным рекордсменом лиги по количеству победных шайб, обогнав именно Ягра.
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