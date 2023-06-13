Минобороны Украины: Запад в начале СВО призвал убивать как можно больше россиян

13 июня 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Запад просил рыть окопы для убийства россиян, заявил Алексей Резников Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Запада в начале спецоперации просили киевские власти копать окопы и убивать как можно больше россиян. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Он уточнил, что это был ответ Запада на просьбу Украины о поставках ЗРК «Стингер». «Нам сказали [западные страны]: „Копайте окопы и убивайте столько русских, сколько сможете, пока все не закончилось“», — сказал Резников. Его слова в своем материале приводит американский журнал Foreign Affairs. Он уточнил, что перед этим Киев просил у Запада зенитно-ракетный комплекс «Стингер», однако в поставках отказали. Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что СВО нужна для денацификации и демилитаризации киевского режима. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что страны Запада приветствуют террористическую деятельность против России, передает телеканал 360. Путин говорил, что Запад сам «растоптал» принцип нерушимости границ, пишет «Национальная служба новостей».

Страны Запада в начале спецоперации просили киевские власти копать окопы и убивать как можно больше россиян. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Он уточнил, что это был ответ Запада на просьбу Украины о поставках ЗРК «Стингер». «Нам сказали [западные страны]: „Копайте окопы и убивайте столько русских, сколько сможете, пока все не закончилось“», — сказал Резников. Его слова в своем материале приводит американский журнал Foreign Affairs. Он уточнил, что перед этим Киев просил у Запада зенитно-ракетный комплекс «Стингер», однако в поставках отказали. Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что СВО нужна для денацификации и демилитаризации киевского режима. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что страны Запада приветствуют террористическую деятельность против России, передает телеканал 360. Путин говорил, что Запад сам «растоптал» принцип нерушимости границ, пишет «Национальная служба новостей».