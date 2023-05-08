Кремль назвал чудовищным призыв Минобороны Украины убивать всех русских

Призыв главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова убивать всех русских является чудовищным заявлением. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.
«Это действительно чудовищное заявление. Второе — это заявление является прямым подтверждением, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является непосредственным организатором этой активности», — сказал Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь добавил, что Россия решительным образом осуждает подобные заявления. «У нас есть спецслужбы, которые будут делать все, что должны на фоне таких заявлений», — заключил Песков.
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