Кремль назвал чудовищным призыв Минобороны Украины убивать всех русских

08 мая 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

Киевский режим является организатором террористической активности, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Призыв главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова убивать всех русских является чудовищным заявлением. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Это действительно чудовищное заявление. Второе — это заявление является прямым подтверждением, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является непосредственным организатором этой активности», — сказал Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь добавил, что Россия решительным образом осуждает подобные заявления. «У нас есть спецслужбы, которые будут делать все, что должны на фоне таких заявлений», — заключил Песков.

Призыв главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова убивать всех русских является чудовищным заявлением. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Это действительно чудовищное заявление. Второе — это заявление является прямым подтверждением, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является непосредственным организатором этой активности», — сказал Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь добавил, что Россия решительным образом осуждает подобные заявления. «У нас есть спецслужбы, которые будут делать все, что должны на фоне таких заявлений», — заключил Песков.