Кремль назвал чудовищным призыв Минобороны Украины убивать всех русских

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Дмитрий Песков на пресс-подходе. Москва, песков дмитрий
Киевский режим является организатором террористической активности, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Призыв главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова убивать всех русских является чудовищным заявлением. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Это действительно чудовищное заявление. Второе — это заявление является прямым подтверждением, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является непосредственным организатором этой активности», — сказал Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь добавил, что Россия решительным образом осуждает подобные заявления. «У нас есть спецслужбы, которые будут делать все, что должны на фоне таких заявлений», — заключил Песков.

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Призыв главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова убивать всех русских является чудовищным заявлением. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Это действительно чудовищное заявление. Второе — это заявление является прямым подтверждением, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является непосредственным организатором этой активности», — сказал Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь добавил, что Россия решительным образом осуждает подобные заявления. «У нас есть спецслужбы, которые будут делать все, что должны на фоне таких заявлений», — заключил Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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