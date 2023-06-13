13 июня 2023

В Свердловском городском округе снят режим ЧС в лесах. Видео

Глава Сухого Лога Мингалимов объявил о снятии режима ЧС в лесах городского округа
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Пожар под Рефтинским. Свердловская область, пожарище, сгоревший лес, лесные пожары, экологическая катастрофа, лес после пожара
Режим ЧС снят в лесах ГО Сухой Лог Фото:
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На территории городского округа Сухой Лог (Свердловская область) снят режим чрезвычайной ситуации в лесах. Об этом сообщил глава округа Рафаил Мингалимов.

«В связи со стабилизацией пожароопасной обстановки 14 июня 2023 года вступает в силу постановление Администрации городского округа Сухой Лог об отмене режима чрезвычайной ситуации в лесах. Выражаю благодарность каждому, кто принимал участие в борьбе с огнем. Все вместе мы проделали масштабную и результативную работу», — рассказал Мингалимов на своей странице «Вконтакте».

Ранее URA.RU сообщало о значительном сокращении площади лесных пожаров в Свердловской области. Территория на которой есть возгорания сократилась почти в семь раз и составляет 54 гектара.

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На территории городского округа Сухой Лог (Свердловская область) снят режим чрезвычайной ситуации в лесах. Об этом сообщил глава округа Рафаил Мингалимов. «В связи со стабилизацией пожароопасной обстановки 14 июня 2023 года вступает в силу постановление Администрации городского округа Сухой Лог об отмене режима чрезвычайной ситуации в лесах. Выражаю благодарность каждому, кто принимал участие в борьбе с огнем. Все вместе мы проделали масштабную и результативную работу», — рассказал Мингалимов на своей странице «Вконтакте». Ранее URA.RU сообщало о значительном сокращении площади лесных пожаров в Свердловской области. Территория на которой есть возгорания сократилась почти в семь раз и составляет 54 гектара.
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