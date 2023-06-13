В Свердловском городском округе снят режим ЧС в лесах. Видео

Глава Сухого Лога Мингалимов объявил о снятии режима ЧС в лесах городского округа

14 июня 2023 в 02:05 Размер текста - 17 +

Режим ЧС снят в лесах ГО Сухой Лог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области На территории городского округа Сухой Лог (Свердловская область) снят режим чрезвычайной ситуации в лесах. Об этом сообщил глава округа Рафаил Мингалимов. «В связи со стабилизацией пожароопасной обстановки 14 июня 2023 года вступает в силу постановление Администрации городского округа Сухой Лог об отмене режима чрезвычайной ситуации в лесах. Выражаю благодарность каждому, кто принимал участие в борьбе с огнем. Все вместе мы проделали масштабную и результативную работу», — рассказал Мингалимов на своей странице «Вконтакте». Ранее URA.RU сообщало о значительном сокращении площади лесных пожаров в Свердловской области. Территория на которой есть возгорания сократилась почти в семь раз и составляет 54 гектара.

На территории городского округа Сухой Лог (Свердловская область) снят режим чрезвычайной ситуации в лесах. Об этом сообщил глава округа Рафаил Мингалимов. «В связи со стабилизацией пожароопасной обстановки 14 июня 2023 года вступает в силу постановление Администрации городского округа Сухой Лог об отмене режима чрезвычайной ситуации в лесах. Выражаю благодарность каждому, кто принимал участие в борьбе с огнем. Все вместе мы проделали масштабную и результативную работу», — рассказал Мингалимов на своей странице «Вконтакте». Ранее URA.RU сообщало о значительном сокращении площади лесных пожаров в Свердловской области. Территория на которой есть возгорания сократилась почти в семь раз и составляет 54 гектара.