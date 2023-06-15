15 июня 2023

Лидер тюменской ЛДПР начнет большой торг с властями Югры

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Пресс-конференция Владимира Сысоева , депутата государственной думы. Тюмень, сысоев владимир
Владимир Сысоев хочет выиграть на конфликте с отменой губернаторских выборов Фото:

Лидер тюменской ЛДПР Сысоев начнет большой торг с властями Югры благодаря депутату окружной думы Селюкову, который предложил отменить выборы тюменского губернатора в ХМАО и ЯНАО. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политэлиты.

«Заявлениями об отмене выборов тюменского губернатора в ХМАО и ЯНАО, Селюков заставил переживать местный внутрипол во главе с замгубернатора Шипиловым, который „приватизировал“ себе югорское отделение партии еще в начале года, воспользовавшись расколом. Теперь Шипилов рискует потерять политические очки из-за неудачного и даже вредного „актива“. Разрешить это на данный момент может только Сысоев. Но взамен он потребует преференции», — поделился источник агентства.

Ранее депутат думы ХМАО от партии ЛДПР Михаил Селюков внес интригу в выборы губернатора Тюменской области. Он предложил их отменить на территории Югры, где жители также участвуют в избрании главы региона.

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Лидер тюменской ЛДПР Сысоев начнет большой торг с властями Югры благодаря депутату окружной думы Селюкову, который предложил отменить выборы тюменского губернатора в ХМАО и ЯНАО. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политэлиты. «Заявлениями об отмене выборов тюменского губернатора в ХМАО и ЯНАО, Селюков заставил переживать местный внутрипол во главе с замгубернатора Шипиловым, который „приватизировал“ себе югорское отделение партии еще в начале года, воспользовавшись расколом. Теперь Шипилов рискует потерять политические очки из-за неудачного и даже вредного „актива“. Разрешить это на данный момент может только Сысоев. Но взамен он потребует преференции», — поделился источник агентства. Ранее депутат думы ХМАО от партии ЛДПР Михаил Селюков внес интригу в выборы губернатора Тюменской области. Он предложил их отменить на территории Югры, где жители также участвуют в избрании главы региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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