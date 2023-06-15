Лидер тюменской ЛДПР начнет большой торг с властями Югры

Владимир Сысоев хочет выиграть на конфликте с отменой губернаторских выборов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Лидер тюменской ЛДПР Сысоев начнет большой торг с властями Югры благодаря депутату окружной думы Селюкову, который предложил отменить выборы тюменского губернатора в ХМАО и ЯНАО. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политэлиты.

«Заявлениями об отмене выборов тюменского губернатора в ХМАО и ЯНАО, Селюков заставил переживать местный внутрипол во главе с замгубернатора Шипиловым, который „приватизировал“ себе югорское отделение партии еще в начале года, воспользовавшись расколом. Теперь Шипилов рискует потерять политические очки из-за неудачного и даже вредного „актива“. Разрешить это на данный момент может только Сысоев. Но взамен он потребует преференции», — поделился источник агентства.

Ранее депутат думы ХМАО от партии ЛДПР Михаил Селюков внес интригу в выборы губернатора Тюменской области. Он предложил их отменить на территории Югры, где жители также участвуют в избрании главы региона.