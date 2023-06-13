Диетолог раскрыла, что лучше не есть летом

Диетолог Пегова: летом нужно исключить из рациона жареное мясо, чтобы не подвергать организм стрессу
© Служба новостей «URA.RU»
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Приготовление шашлыков. Екатеринбург, шашлыки
Не стоит нагружать организм жареным мясом, заявила Евгения Пегова Фото:

Летом лучше исключить жареное жирное мясо из рациона, чтобы снизить нагрузку на печень и желудок. Об этом рассказала диетолог Евгения Пегова. Она уточнила, что летом организм человека и без того испытывает стресс в жару.

«Жареное мясо не полезно в принципе. А в жару наш организм и без того испытывает стресс. Нагружать пищеварительную систему не стоит», — рассказала Пегова. Ее слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Диетолог уточнила, что употребление жареного мяса в жару может обернуться болью в животе и тошнотой. Пегова порекомендовала употреблять запечное или вареное мясо.

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Летом лучше исключить жареное жирное мясо из рациона, чтобы снизить нагрузку на печень и желудок. Об этом рассказала диетолог Евгения Пегова. Она уточнила, что летом организм человека и без того испытывает стресс в жару. «Жареное мясо не полезно в принципе. А в жару наш организм и без того испытывает стресс. Нагружать пищеварительную систему не стоит», — рассказала Пегова. Ее слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня». Диетолог уточнила, что употребление жареного мяса в жару может обернуться болью в животе и тошнотой. Пегова порекомендовала употреблять запечное или вареное мясо.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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