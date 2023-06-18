Бастрыкин запросил доклад по делу о нарушении жилищных прав многодетной матери в ХМАО

19 июня 2023 в 02:15 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад из-за жалоб жительницы Урая на капремонт ее дома Фото: Официальный сайт Президента РФ Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу многодетной жительницы Урая (ХМАО) к городской администрации из-за несвоевременного и некачественного капитального ремонта дома, которые привели к нарушению конструкции здания. Об этом сообщает пресс-служба СКР. «Глава СК России затребовал доклад о расследовании уголовного дела в связи с видеообращением жительницы г. Урая ХМАО — Югры. В 2020 году суд по иску женщины обязал местную администрацию провести капитальный ремонт дома, в котором она проживает с тремя несовершеннолетними детьми, однако на протяжении длительного времени указанное решение не исполнялось. В последующем работы были выполнены некачественно, из несертифицированных материалов, а также повреждены существующие конструкции дома», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Информационный центр СК России». Уточняется, что в настоящее время проводится повторная экспертиза дома, так как пострадавшая ставит под сомнение результаты первичной строительно-технической проверки. В региональном следственном управлении по данному факту расследуется уголовное дело. Руководителю СУ СК России по ХМАО — Югре Михаилу Мокшину поручено представить новый доклад о ходе и сроках завершения расследования. Ранее URA.RU сообщало, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад у следователей из ХМАО по поводу жалоб жителей одного из домов Сургута. Пострадавшие требуют признать их многоквартирный дом аварийным, так как в здании разваливаются несущие стены, а балконы находятся в аварийном состоянии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу многодетной жительницы Урая (ХМАО) к городской администрации из-за несвоевременного и некачественного капитального ремонта дома, которые привели к нарушению конструкции здания. Об этом сообщает пресс-служба СКР. «Глава СК России затребовал доклад о расследовании уголовного дела в связи с видеообращением жительницы г. Урая ХМАО — Югры. В 2020 году суд по иску женщины обязал местную администрацию провести капитальный ремонт дома, в котором она проживает с тремя несовершеннолетними детьми, однако на протяжении длительного времени указанное решение не исполнялось. В последующем работы были выполнены некачественно, из несертифицированных материалов, а также повреждены существующие конструкции дома», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Информационный центр СК России». Уточняется, что в настоящее время проводится повторная экспертиза дома, так как пострадавшая ставит под сомнение результаты первичной строительно-технической проверки. В региональном следственном управлении по данному факту расследуется уголовное дело. Руководителю СУ СК России по ХМАО — Югре Михаилу Мокшину поручено представить новый доклад о ходе и сроках завершения расследования. Ранее URA.RU сообщало, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад у следователей из ХМАО по поводу жалоб жителей одного из домов Сургута. Пострадавшие требуют признать их многоквартирный дом аварийным, так как в здании разваливаются несущие стены, а балконы находятся в аварийном состоянии.