В Курганской области простятся с военным командиром, погибшим на СВО

С военным командиром, погибшим в ходе специальной военной операции (СВО), простятся в Целинном округе (Курганская область). Об этом рассказали в администрации округа.
«Погиб Барсуков Максим Леонидович. <…> Пал смертью храбрых 12 мая 2023 г. при выполнении воинского долга», — рассказали в администрации. Мужчину, командовавшего военной частью, похоронят в деревне Воздвиженка.
В областном военном комиссариате URA.RU данную информацию подтвердили. Подполковник ВС РФ Барсуков родился в селе Половинное, окончил Челябинское высшее военное командное училище. С 2018 года курганец служил в должности командира части. Прощание и похороны состоятся 19 июня.
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