В Курганской области простятся с военным командиром, погибшим на СВО

19 июня 2023 в 10:21 Размер текста - 17 +

Военный командир из Курганской области погиб в ходе военных действий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С военным командиром, погибшим в ходе специальной военной операции (СВО), простятся в Целинном округе (Курганская область). Об этом рассказали в администрации округа. «Погиб Барсуков Максим Леонидович. <…> Пал смертью храбрых 12 мая 2023 г. при выполнении воинского долга», — рассказали в администрации. Мужчину, командовавшего военной частью, похоронят в деревне Воздвиженка. В областном военном комиссариате URA.RU данную информацию подтвердили. Подполковник ВС РФ Барсуков родился в селе Половинное, окончил Челябинское высшее военное командное училище. С 2018 года курганец служил в должности командира части. Прощание и похороны состоятся 19 июня.

С военным командиром, погибшим в ходе специальной военной операции (СВО), простятся в Целинном округе (Курганская область). Об этом рассказали в администрации округа. «Погиб Барсуков Максим Леонидович. <…> Пал смертью храбрых 12 мая 2023 г. при выполнении воинского долга», — рассказали в администрации. Мужчину, командовавшего военной частью, похоронят в деревне Воздвиженка. В областном военном комиссариате URA.RU данную информацию подтвердили. Подполковник ВС РФ Барсуков родился в селе Половинное, окончил Челябинское высшее военное командное училище. С 2018 года курганец служил в должности командира части. Прощание и похороны состоятся 19 июня.