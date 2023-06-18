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В Курганской области простятся с военным командиром, погибшим на СВО

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, россия, гвоздики, триколор, флаг россии
Военный командир из Курганской области погиб в ходе военных действий Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

С военным командиром, погибшим в ходе специальной военной операции (СВО), простятся в Целинном округе (Курганская область). Об этом рассказали в администрации округа.

«Погиб Барсуков Максим Леонидович. <…> Пал смертью храбрых 12 мая 2023 г. при выполнении воинского долга», — рассказали в администрации. Мужчину, командовавшего военной частью, похоронят в деревне Воздвиженка.

В областном военном комиссариате URA.RU данную информацию подтвердили. Подполковник ВС РФ Барсуков родился в селе Половинное, окончил Челябинское высшее военное командное училище. С 2018 года курганец служил в должности командира части. Прощание и похороны состоятся 19 июня.

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С военным командиром, погибшим в ходе специальной военной операции (СВО), простятся в Целинном округе (Курганская область). Об этом рассказали в администрации округа. «Погиб Барсуков Максим Леонидович. <…> Пал смертью храбрых 12 мая 2023 г. при выполнении воинского долга», — рассказали в администрации. Мужчину, командовавшего военной частью, похоронят в деревне Воздвиженка. В областном военном комиссариате URA.RU данную информацию подтвердили. Подполковник ВС РФ Барсуков родился в селе Половинное, окончил Челябинское высшее военное командное училище. С 2018 года курганец служил в должности командира части. Прощание и похороны состоятся 19 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
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