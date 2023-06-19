Тюменцы устроили погоню за силовиком, которого заподозрили в браконьерстве

Тюменцы пытались поймать силовика, которого заподозрили в браконьерстве Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители Тобольска заподозрили участкового одного из местных отделов полиции в браконьерстве и устроили за ним погоню на реке Тобол. Об этом URA.RU сообщил тюменец, принимавший участие в преследовании.

«16 июня, примерно в 21:30, недалеко от д. Качипово на реке Тобол ко мне подъехала лодка. В ней находились четверо мужчин. Одного из них я узнал, это был участковый. Они возвращались с плава и решили подплыть ко мне. Мужчины были крепко подвыпившие. Это было видно и по лицам, и по манере разговора. Я спросил, что они делают на реке с плавной сетью в период нерестового запрета. На что участковый сказал, что это не мое дело, и что-то добавил матом», — сообщил тюменец в разговоре с URA.RU.

Он добавил, что после этого мужчины скрылись. «Лодка на полном ходу проследовала по реке в сторону д. Дегтярево. Участковый был сильно пьян, сидел за румпелем мотора. Я включил камеру мобильного телефона и попытался их снять. Они спрятали лица, предпринимая все возможные попытки скрыть факт браконьерства. Потом они свернули к берегу и скрылись в лесном массиве, прихватив снасти, и, вероятнее всего, пойманную рыбу», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службу регионального управления МВД по Тюменской области направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в адрес Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Ответы на них ожидаются.