15 декабря 2024
14 декабря 2024

В Тюмени в районе Матмасы расширят дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
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Однако проведение работ планируется на период 2029-2030 годов
Однако проведение работ планируется на период 2029-2030 годов Фото:

В Тюмени расширят дорогу на улице Тимофея Чаркова. Однако проведение работ планируется на период 2029-2030 годов. Об этом сообщили в городской администрации.

«Расширение улицы Тимофея Чаркова будет планироваться на перспективный период 2029-2030 годов. Проект не разрабатывается в настоящее время», — кратко рассказали в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в городе расширят Старый Тобольский тракт до четырех полос. Работы будут проводить в течение трех лет. Стоимость работ превышает миллиард рублей.

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В Тюмени расширят дорогу на улице Тимофея Чаркова. Однако проведение работ планируется на период 2029-2030 годов. Об этом сообщили в городской администрации. «Расширение улицы Тимофея Чаркова будет планироваться на перспективный период 2029-2030 годов. Проект не разрабатывается в настоящее время», — кратко рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в городе расширят Старый Тобольский тракт до четырех полос. Работы будут проводить в течение трех лет. Стоимость работ превышает миллиард рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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