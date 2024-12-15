В Тюмени в районе Матмасы расширят дорогу

Однако проведение работ планируется на период 2029-2030 годов
В Тюмени расширят дорогу на улице Тимофея Чаркова. Однако проведение работ планируется на период 2029-2030 годов. Об этом сообщили в городской администрации.
«Расширение улицы Тимофея Чаркова будет планироваться на перспективный период 2029-2030 годов. Проект не разрабатывается в настоящее время», — кратко рассказали в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в городе расширят Старый Тобольский тракт до четырех полос. Работы будут проводить в течение трех лет. Стоимость работ превышает миллиард рублей.
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