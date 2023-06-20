Подростков из Тюменской области научат управлять беспилотниками

В рамках летних патриотических смен 900 подростков освоят азы пилотирования БПЛА Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области стартуют летние патриотические смены «Время героев», в рамках которых 900 подростков в возрасте от 14 до 17 лет освоят азы пилотирования БПЛА. Об этом сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования региона.

«Филиал центра „ВОИН“ в Тюменской области запускает летние патриотические смены „Время героев“. В общей сложности в них примут участие 900 подростков со всего региона в возрасте от 14 до 17 лет. В рамках смен участники освоят азы национальной безопасности РФ, огневой, тактической подготовки, организации связи и пилотирования БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что занятия проведут опытные инструкторы, прошедшие обучение в Российском университете спецназа, молодежном многофункциональном патриотическом центре «Машук» и Московском педагогическом государственном университете. Одной из задач центра «ВОИН» является подготовка подростков в возрасте от 14 до 18 лет к службе в вооруженных силах России.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор посетил районный центр по начальной военной подготовке при школе в селе Стрехнино (Ишимский район). Учащиеся показали ему свои навыки военной подготовки: сборка-разборка оружия, первая медицинская помощь, строевая подготовка.